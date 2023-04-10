Джуліанна Мур поділилася рідкісними фото 21-річної доньки

Актриса ділить доньку Лів та сина Калеба з чоловіком Бартом Фрейндліхом.

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62-річна американська акторка Джуліанна Мур відзначила особливий день своєї молодшої дитини публікацією в Instagram-акаунті.

Власниця премії "Оскар" поділилася добіркою фотографій себе та Лів, зроблених у різні роки, включаючи знімки Лів із її батьком, режисером Бартом Фрейндліхом.

"Вітаю з днем народження мою красиву, вдумливу, добру, розумну, проникливу 21-річну дочку!!! Ти подарунок щодня. Я така вдячна за те, що я твоя мати. Я дуже сильно люблю тебе. 21!!!!! ", — підписала Джуліанна святкову посаду.

Барт і Джуліанна також мають 25-річного сина Калеба "Кела" Фрейндліха.

Минулого року Мур та Лів поговорили з Harper's Bazaar про їхній особливий зв'язок, коли вони позували у добірках із Путівника з подарунків до Дня матері від Bulgari.

"Що мене найбільше захоплює в моїй мамі, так це її цілеспрямованість, — сказала Лів. — У неї завжди є чітке уявлення про те, чого вона хоче досягти — вибір [ролей], якими вона захоплена, — і вона ніколи не відмовляється від цього".

Вона також розповіла про стиль своєї мами, сказавши: "Вона такий хороший зразок стилю для наслідування, і я думаю, що багато дізнаюся про свій власний стиль завдяки їй".

Мур також показала свою любов до дочки, зазначивши, що вона "хвалиться Лів з самого дня її народження" і що вона "так вражена тим, наскільки добре вона орієнтується у світі і наскільки вона зріла".

Також Фокус писав, що Джуліанна Мур у стильному костюмі з'явилася на відкритті Венеціанського кінофестивалю.