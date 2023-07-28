Джулианна Мур присоединилась к забастовке SAG-AFTRA (фото)

Джулианна Мур борется за лучшую оплату и условия труда для актеров среднего звена.

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14 июля в США стартовала крупнейшая стачка за последние десятилетия. Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA) начала самую крупную забастовку в истории, в которой будут участвовать почти 160 тысяч человек. Джулианна Мур присоединилась к линии пикетов возле NBC Rockefeller вместе с Мариской Харгитей, Бини Фельдштейн и другими звездами первой величины в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

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62-летняя звезда выглядела гордой, когда держала желто-черную табличку с поднятым кулаком в центре, на которой было написано: "SAG-AFTRA бастует! #SAG-AFTRASTRONG". Она вышла на улицы, чтобы продемонстрировать свою солидарность с американским профсоюзом.

По этому случаю мать двоих детей была одета в черную футболку, которая соответствовала ее знаку, белую бейсболку, подходящие льняные брюки и тапки Birkenstock.

Ранее в этом месяце она обратилась в социальные сети, чтобы сообщить своим более чем 2,4 миллионам подписчиков в Instagram: "Мы бастуем. Я люблю свой бизнес и людей из моего творческого племени. @sagaftra #sagaftrastrong.

Причиной забастовки, к которой присоединился Голливуд, стало нежелание работодателей — Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) — согласовать условия нового контракта, в котором Гильдия киноактеров США требует повышения оплаты труда актеров среднего звена, отчисления от показов на стриминговых сервисах, а также гарантий, что искусственный интеллект не заменит и не ограничит функции артистов на съемочной площадке.

Ранее Фокус писал, что из-за забастовки актеров звезды "Оппенгеймера" ушли с лондонской премьеры фильма до ее начала.