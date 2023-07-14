Забастовка актеров в США: Звезды "Оппенгеймера" ушли с лондонской премьеры фильма до ее начала

Звезды фильма пришли в театр Odeon Luxe и прошлись по красной дорожке, но этим все и закончилось. Актеры отправились в отель рисовать "протестные плакаты".

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14 июля в США стартовала крупнейшая стачка за последние десятилетия. Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA) начала самую крупную забастовку в истории, в которой будут участвовать почти 160 тысяч человек. О том, насколько все серьезно, продемонстрировали актеры фильма "Оппенгеймера" на лондонской премьере накануне. Актерский состав во главе с Киллианом Мерфи появился на красной дорожке, но на премьере не присутствовал в знак поддержки бастующих коллег, пишет Deadline.

Режиссеру Кристоферу Нолану пришлось объяснять, почему звезды не с ним на сцене.

"Я должен отметить работу нашего невероятного состава во главе с Киллианом Мерфи. Список огромен — Роберт Дауни-младший, Мэтт Деймон, Эмили Блант, Флоренс Пью, Кеннет Брана, Рами Малек и многие другие. … Вы видели их здесь ранее на красной дорожке. К сожалению, они ушли расписывать свои плакаты в связи с тем, что мы считаем неизбежной забастовкой SAG, присоединяясь к одной из моих гильдий, Гильдии писателей, в борьбе за справедливую заработную плату для работающих членов их профсоюза", – заявил режиссер.

Кристоферу Нолану пришлось объяснять, почему актерский состав покинул премьеру картины еще до ее начала

Актеры "Оппенгеймера" пришли в театр Odeon Luxe и прошлись по красной дорожке. Однако когда Нолан вышел на сцену, их и след уже простыл. Последними премьеру до ее начала покинули Флоренс Пью и Эмили Блант ушли до того, как Нолан вышел на сцену. Все актеры, с которыми разговаривали журналисты издания, заявили о своей поддержке забастовки.

Ранее Эмили Блант сказала, что она и другие актеры покинут мероприятие, если руководство Гильдии официально одобрит забастовку.

"Я думаю, что сейчас мы просто… я надеюсь, что все заключат честную сделку, и мы здесь, чтобы отпраздновать этот фильм. И если объявят [забастовку], мы уйдем вместе, как брошенные, в единстве со всеми. … Нам придется. Посмотрим, что произойдет. Сейчас счастье быть вместе", – подчеркнула она.

В фильме "Оппенгеймер", кроме Киллиан Мерфи, играют Кеннет Брана, Роберт Дауни-младшего, Флоренс Пью, Джоша Хартнетта и Джеймс Д’Арси.

Причиной забастовки, к которой присоединился Голливуд, стало нежелание работодателей — Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) — согласовать условия нового контракта, в котором Гильдия киноактеров США требует повышения оплаты труда актеров среднего звена, отчисления от показов на стриминговых сервисах, а также гарантий, что искусственный интеллект не заменит и не ограничит функции артистов на съемочной площадке.

Напомним, Фокус писал, что забастовка остановит съемки "Гладиатора 2" с Полом Мескалем, а также работу над второй частью картины "Мортал Комбат". Кроме того, с большой вероятностью прекратится работа над новым сезоном сериала "Дом Дракона".

В свою очередь геральный директор Disney Боб Айгер уже заявил, что профсоюзы сценаристов и актеров, бастующие в Голливуде, не реалистичны в своих ожиданиях