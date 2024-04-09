Гвинет Пэлтроу удивила сходством сына с Крисом Мартином (фото)

Мозес 8 апреля 2024 года отметил 18-летие. Звездная мама по этому поводу трогательно обратилась к нему.

Related video

51-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу поздравила сына Мозеса с совершеннолетием. Редкое фото наследника звезда экрана опубликовала в Instagram с более 8 млн подписчиков.

Именинник позировал в синей футболке, прямо глядя в камеру.

"С 18-летием тебя, мой сын. Я так горжусь тем, кем ты есть. Люблю твою чувствительность и блеск, и тихий юмор. Я восхищаюсь тем, как глубоко ты погружаешься в области, которые тебя интересуют, становясь экспертом в синтезаторах 80-х и французской новой волны... Я невероятно горжусь тем, какой ты есть сегодня, переступая порог во взрослую жизнь. Я люблю тебя больше, чем можно сказать словами", — написала мама двоих детей.

Сын Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина

Подписчики актрисы заметили поразительное сходство Мозеса с его отцом, фронтменом группы Coldplay.

"Он больше похож на Криса, чем сам Крис", "Мини-Крис", — пишут пользователи сети.

Крис Мартин

Гвинет Пэлтроу родила Мозеса и его старшую сестру Эппл в браке с музыкантом, а затем развелась с Мартином в 2014 году. Сейчас звезда замужем за сценаристом Брэдом Фелчаком, однако поддерживает хорошие отношения с бывшим мужем и даже его невестой, актрисой Дакотой Джонсон.

Как сообщалось, Гвинет Пэлтроу дала благословение на помолвку Криса Мартина и Дакоты Джонсон.

Также Фокус писал об отношении Гвинет Пэлтроу к критике окружения.