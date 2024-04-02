Гвинет Пэлтроу показала, как провела Пасху с детьми (фото)

Знаменитость с наследниками отправилась в город Нэшвилл, штат Теннесси. Они весело провели время в пиццерии.

Related video

51-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу повезла своих детей в штат Теннесси на Пасху 2024. Семейными кадрами звезда экрана делится в Instagram с более 8 млн подписчиков.

Гвинет отметила весенний праздник в Нэшвилле со своей 19-летней дочерью Эпл и 17-летним сыном Мозесом от фронтмена группы Coldplay Криса Мартина, 47.

"Пасхальные выходные в Нэшвилле", — подписала актриса карусель фотографий.

В частности, Пэлтроу улыбалась, когда ела пиццу с детьми в местном заведении.

Гвинет Пэлтроу с детьми

Эппл была одета в серую рубашку и черный кардиган, а Мозес — в свитшот Браунского университета. Между тем их звездная мама выбрала для праздничного уикенда будничный образ с белыми кроссовками.

"Мозес действительно похож на своего отца", — прокомментировал один из фолловеров Гвинет.

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин с детьми Фото: скріншот

Звезда фильмов Marvel родила Эппл и Мозеса в 2004 и 2006 годах соответственно, а затем развелась с Мартином в 2014 году. Сейчас она замужем за сценаристом Брэдом Фелчаком, однако поддерживает хорошие отношения с бывшим мужем и даже его невестой, актрисой Дакотой Джонсон.

Как сообщалось, Гвинет дала благословение на помолвку Мартина и Джонсон.

Также Фокус писал об отношении Гвинет Пэлтроу к критике окружения.