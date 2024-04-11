Крисси Тейген в прозрачным платье посетила гала-концерт City Harvest в Нью-Йорке (фото)

Мероприятие собрало ряд звезд первой величины. В том числе актер Ричард Гир с супругой и актриса Уба Хассан.

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Знаменитая американская модель Крисси Тейген вместе со своим мужем, певцом и актером, Джоном Деджендом 10 апреля посетила благотворительный гала-концерт City Harvest "Магия Мотауна" в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

Благотворительный гала-концерт — это ежегодное мероприятие по сбору средств, проводимое City Harvest. Организация, занимающаяся борьбой с голодом, собирает на вечер знаменитостей, влиятельных лиц и известных людей Нью-Йорка , чтобы отметить тех, кто внес значительный вклад в дело организации.

38-летняя модель облачилась в очень прозрачное макси-платье с гепардовым принтом на тонких бретельках. Платье было украшено длинными черными атласными бантами, струившимися по ее рукам. Мама четверых детей уложила свои темные локоны в шикарную прическу, оставив всего несколько прядей, обрамляющих лицо. Из украшений на ней были массивные золотые браслеты и серьги. В руке модель держала простой черный клатч. Крисси подчеркнула свои черты темными тенями для век и персиковыми румянами. На губы она нанесла коричневого оттенка помаду.

Модель Крисси Тейген Фото: Getty Images

Между тем Ледженд выглядел щеголевато в строгом черном костюме с темно-золотой вышивкой и черной рубашке. Свой образ актер завершил стильными лакированными туфлями.

Крисси Тейген и Джон Ледженд Фото: Getty Images

Влюбленный дуэт состоит в браке с 2013 года. У пары четверо детей: два сына и две дочери.

Ранее, Фокус писал о том, что Крисси Тейген и Джон Ледженд показали первые фото четвертого ребенка. Ребенка для пары родила суррогатная мать.