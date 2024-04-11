Кріссі Тейген у прозорій сукні відвідала гала-концерт City Harvest у Нью-Йорку (фото)

Захід зібрав низку зірок першої величини. У тому числі актор Річард Гір з дружиною і актриса Уба Хассан.

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Знаменита американська модель Кріссі Тейген разом зі своїм чоловіком, співаком і актором, Джоном Деджендом 10 квітня відвідала благодійний гала-концерт City Harvest "Магія Мотауна" в Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

Благодійний гала-концерт — це щорічний захід зі збору коштів, що проводиться City Harvest. Організація, що займається боротьбою з голодом, збирає на вечір знаменитостей, впливових осіб і відомих людей Нью-Йорка, щоб відзначити тих, хто зробив значний внесок у справу організації.

38-річна модель вбралася в дуже прозору максі-сукню з гепардовим принтом на тонких бретельках. Сукня була прикрашена довгими чорними атласними бантами, що струменіли по її руках. Мама чотирьох дітей поклала свої темні локони в шикарну зачіску, залишивши лише кілька пасом, що обрамляють обличчя. З прикрас на ній були масивні золоті браслети і сережки. У руці модель тримала простий чорний клатч. Кріссі підкреслила свої риси темними тінями для повік і персиковими рум'янами. На губи вона нанесла помаду коричневого відтінку.

Модель Кріссі Тейген Фото: Getty Images

Тим часом Ледженд мав чепурний вигляд у строгому чорному костюмі з темно-золотою вишивкою та чорній сорочці. Свій образ актор завершив стильними лакованими туфлями.

Кріссі Тейген і Джон Ледженд Фото: Getty Images

Закоханий дует перебуває у шлюбі з 2013 року. У пари четверо дітей: два сини і дві доньки.

Раніше, Фокус писав про те, що Кріссі Тейген і Джон Ледженд показали перші фото четвертої дитини. Дитину для пари народила сурогатна мати.