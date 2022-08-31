Катрин Денев появилась с украинским флагом на Венецианском кинофестивале
На 79-м кинофестивале в Венеции Денев будет награждена почетным "Золотым львом"
Легендарная французская актриса Катрин Денев появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с украинским флагом на лацкане блузы. Об этом пишет Deadline.
В рамках 79-го международного Венецианского кинофестиваля Катрин Денев получит специальную награду "Золотой лев Святого Марка" за вклад в мировое кино и достижения в карьере.
Еще один особый приз получит Пол Шредер.
На красную дорожку 78-летняя актриса вышла в простом и жлегантном наряде: свободной синей блузе с флажком Украины, черных брюках и светлых туфлях. А образ дополнила яркой сумочкой.
В 1967 году Катрин Денев дебютировала на Венецианском фестивале, сыграв в фильме Луиса Бунюэля "Дневная красавица".
"Как будто это было вчера. Для меня это был очень важный фестиваль", — отметила Денев и признала, что после 35 лет легче сниматься в Европе, нежели в Голливуде.
А насчет украинского флажка она сказала просто: сообщила, что не хочет делать заявлений, но "ее дух и ее мысли с украинцами каждый день".
Напомним, кинофестиваль стартует сегодня и продлится до 10 сентября. В рамках конкурсной программы покажут 23 фильма.
А вне конкурса среди прочих будут показаны третий сезон сериала "Королевство" Ларса фон Триера и режиссерский дебют актрисы Оливии Уайлд "Не волнуйся, солнышко"
8 сентября в рамках кинофестиваля пройдет День Украины. В этом году нашу страну представляют три фильма: "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича, "Свобода в огне: Борьба Украины за свободу" Евгения Афинеевского, и "Киевский процесс" режиссера Сергея Лозницы.