Катрин Денев появилась с украинским флагом на Венецианском кинофестивале

На 79-м кинофестивале в Венеции Денев будет награждена почетным "Золотым львом"

Легендарная французская актриса Катрин Денев появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с украинским флагом на лацкане блузы. Об этом пишет Deadline.

В рамках 79-го международного Венецианского кинофестиваля Катрин Денев получит специальную награду "Золотой лев Святого Марка" за вклад в мировое кино и достижения в карьере.

[ + – ] Катрин Денев на Венецианском кинофестивале Фото: Getty Images

Еще один особый приз получит Пол Шредер.

На красную дорожку 78-летняя актриса вышла в простом и жлегантном наряде: свободной синей блузе с флажком Украины, черных брюках и светлых туфлях. А образ дополнила яркой сумочкой.

В 1967 году Катрин Денев дебютировала на Венецианском фестивале, сыграв в фильме Луиса Бунюэля "Дневная красавица".

"Как будто это было вчера. Для меня это был очень важный фестиваль", — отметила Денев и признала, что после 35 лет легче сниматься в Европе, нежели в Голливуде.

[ + – ] Катрин Денев на Венецианском кинофестивале

А насчет украинского флажка она сказала просто: сообщила, что не хочет делать заявлений, но "ее дух и ее мысли с украинцами каждый день".

Напомним, кинофестиваль стартует сегодня и продлится до 10 сентября. В рамках конкурсной программы покажут 23 фильма.

А вне конкурса среди прочих будут показаны третий сезон сериала "Королевство" Ларса фон Триера и режиссерский дебют актрисы Оливии Уайлд "Не волнуйся, солнышко"

8 сентября в рамках кинофестиваля пройдет День Украины. В этом году нашу страну представляют три фильма: "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича, "Свобода в огне: Борьба Украины за свободу" Евгения Афинеевского, и "Киевский процесс" режиссера Сергея Лозницы.