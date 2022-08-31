Катрін Денев з'явилася з українським прапором на Венеціанському кінофестивалі

На 79-му кінофестивалі у Венеції Денев буде нагороджено почесним "Золотим левом".

Легендарна французька акторка Катрін Денев з'явилася на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю з українським прапором на лацкані блузи. Про це пише Deadline.

У межах 79-го міжнародного Венеціанського кінофестивалю Катрін Денев отримає спеціальну нагороду "Золотий лев Святого Марка" за внесок у світове кіно та досягнення у кар'єрі.

[ + – ] Катрін Денев на Венеціанському кінофестивалі Фото: Getty Images

Ще один особливий приз отримає Пол Шредер.

На червону доріжку 78-річна акторка вийшла у простому та елегантному вбранні: вільній синій блузі з прапорцем України, чорних штанах і світлих туфлях. А образ доповнила яскравою сумочкою.

У 1967 році Катрін Денев дебютувала на Венеціанському фестивалі, зігравши у фільмі Луїса Бунюеля "Денна красуня".

"Начебто це було вчора. Для мене це був дуже важливий фестиваль", — зазначила Денев і визнала, що після 35 років легше зніматися в Європі, ніж у Голлівуді.

[ + – ] Катрін Денев на Венеціанському кінофестивалі

А щодо українського прапорця вона сказала просто: повідомила, що не хоче робити заяв, але "її дух та її думки з українцями щодня".

Нагадаємо, кінофестиваль стартує сьогодні й триватиме до 10 вересня. У межах конкурсної програми покажуть 23 фільми.

А поза конкурсом серед інших будуть показані третій сезон серіалу "Королівство" Ларса фон Трієра та режисерський дебют актриси Олівії Вайлд "Не хвилюйся, сонечко"

8 вересня у межах кінофестивалю відбудеться День України. Цьогоріч нашу країну представляють три фільми: "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча, "Свобода у вогні: Боротьба України за свободу" Євгена Афініївського та "Київський процес" режисера Сергія Лозниці.