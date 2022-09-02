Дівчина Роналду з'явилася на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю у відвертій сукні

Джорджина Родрігес вибрала чорну сукню з відкритою спиною та сміливим розрізом до стегна

Джорджина Родрігес, дівчина Кріштіану Роналду, продемонструвала справжній гламур на червоній доріжці 79 Венеційського кінофестивалю. Про це пише Daily Mail.

Вона прийшла на прем'єру фільму "Тар", у якому головну роль виконала Кейт Бланшетт. Картина розповідає вигадану історію жінки-диригента Лідії Тар — першої жінки, яка очолила оркестр Берлінської філармонії. Тар знаходиться у творчій та сімейній кризі.

[ + – ] Джорджина Родрігес на Венеційському кінофестивалі Фото: Getty Images

28-річна Джорджина прийшла у відвертій чорній сатиновій сукні з високим розрізом, яка повністю оголювала спину від бренду Genny. Джорджина вже давно співпрацює з цією маркою, тож не дивно, що саме туди вона і звернулася за відповідним вбранням.

Образ вона доповнила масивним золотим чокером та туфлями на високих підборах.

[ + – ] Джорджина Родрігес на Венеційському кінофестивалі

У Венецію Джорджина прилетіла приватним літаком, але на самоті. Роналду та її діти з нею не прилетіли.

[ + – ] Джорджина Родрігес прилетіла на Венеційський кінофестиваль

Нещодавно вона випустила свій власний серіал для Netflix під назвою "Я — Джорджина", в якому фанати можуть зазирнути всередину її гламурного життя з Роналду.

Минулого тижня Джорджина продемонструвала нове татуювання, яке зображує двох херувимів.

18 квітня помер новонароджений син Джорджини та Роналду. Вижила лише його сестра-близнючка, яку назвали Белла Есмеральда.

Раніше на Венеційському кінофестивалі Кейт Бланшетт з'явилася в розкішному вбранні з квітами Schiaparelli.