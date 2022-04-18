Кріштіану Роналду повідомив про смерть свого сина (фото)

Зірка футболу попросив шанувальників та представників ЗМІ залишити його родину у спокої через втратою дитини.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Нападник футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду повідомив про смерть свого сина. Заява зірки футболу кількома мовами була оприлюднена в його особистому Instagram-акаунті.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як відомо, Кріштіану Роналду та його дружина Джорджина Родрігес чекали народження близнюків — хлопчика та дівчинки. Нападник "Манчестер Юнайтед" розповів, що помер його новонароджений син.

"З глибоким сумом ми змушені повідомити, що наш малюк помер. Це найбільша біль, якої можуть зазнати батьки", — написав Кріштіану Роналду у своєму Instagram-акаунті.

Зірка футболу також зізнався, що лише народження його дочки дає йому з Джорджиною Родрігес "сили прожити цей момент із надією та щастям". Кріштіану Роналду подякував лікарям і медсестрам за надану допомогу та підтримку, і закликав шанувальників із журналістами на якийсь час дати йому спокій.

"Ми спустошені цією втратою і просимо про конфіденційність у цей скрутний час. Малюк, ти наш ангел. Ми завжди будемо любити тебе. Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес", — додав нападник "Манчестер Юнайтед" у своєму зверненні.

[ + – ] Кріштіану Роналду повідомив про смерть новонародженого сина

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2021 року стало відомо про поповнення в сім'ї Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес. Зіркові батьки, які виховують четверо дітей, чекали на народження двійнят.

У грудні 2021 року Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес розкрили стать майбутніх дітей. Так, у нападника "Манчестер Юнайтед" мали народитися хлопчик і дівчинка.