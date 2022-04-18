Криштиану Роналду сообщил о смерти своего сына (фото)

Звезда футбола попросил поклонников и представителей СМИ оставить его семью в покое в связи с утратой ребенка.

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Нападающий футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил о смерти своего сына. Заявление звезды футбола на нескольких языках было обнародовано в его личном Instagram-аккаунте.

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Как известно, Криштиану Роналду и его супруга Джорджина Родригес ждали рождения близнецов — мальчика и девочки. Нападающий "Манчестер Юнайтеда" рассказал, что скончался его новорожденный сын.

"С глубочайшей грустью мы вынуждены сообщить, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытать родители", — написал Криштиану Роналду в своем Instagram-аккаунте.

Звезда футбола также признался, что только рождение его дочери дает ему с Джорджиной Родригес "силы прожить этот момент с надеждой и счастьем". Криштиану Роналду поблагодарил врачей и медсестер за оказанную помощью и поддержку, и призвал поклонников с журналистами на время оставить его семью в покое.

"Мы опустошены этой утратой и просим о конфиденциальности в это трудное время. Малыш, ты наш ангел. Мы всегда будем любить тебя. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес", — добавил нападающий "Манчестер Юнайтед" в своем обращении.

[ + – ] Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына

Напомним, в конце октября 2021 года стало известно о пополнении в семье Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Звездные родители, которые воспитывают четверо детей, ждали рождения двойни.

В декабре 2021 года Криштиану Роналду и Джорджина Родригес раскрыли пол будущих детей. Так, у нападающего "Манчестер Юнайтед" должны были родиться мальчик и девочка.