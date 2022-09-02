Девушка Роналду появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в откровенном платье

Джорджина Родригес выбрала черное платье с открытой спиной и смелым разрезом до бедра

Джорджина Родригес, девушка Криштиану Роналду, продемонстрировала настоящий гламур на красной дорожке 79-го Венецианского кинофестиваля. Об этом пишет Daily Mail.

Она пришла на премьеру фильма "Тар", в котором главную роль исполнила Кейт Бланшетт. Картина рассказывает вымышленную историю женщины-дирижера Лидии Тар — первой женщины, возглавившей оркестр Берлинской филармонии. Тар находится в творческом и семейном кризисе.

[ + – ] Джорджина Родригес на Венецианском кинофестивале Фото: Getty Images

28-летняя Джорджина пришла в откровенном черном сатиновом платье с высоким разрезом, которое полностью обнажало спину от бренда Genny. Джорджина уже давно сотрудничает с этой маркой, так что немудрено, что именно туда она и обратилась за подходящим нарядом.

Образ она дополнила массивным золотым чокером и туфлями на высоком каблуке.

[ + – ] Джорджина Родригес на Венецианском кинофестивале

В Венецию Джорджина прилетела на частном самолете, но в одиночестве. Роналду и ее дети с ней не прилетели.

[ + – ] Джорджина Родригес прилетела на Венецианский кинофестиваль

Недавно она выпустила свой собственный сериал для Netflix под названием "Я — Джорджина", в котором фанаты могут заглянуть внутрь ее гламурной жизни с Роналду.

На прошлой неделе Джорджина продемонстрировала новую татуировку, изображающую двух херувимов.

18 апреля скончался новорожденный сын Джорджины и Роналду. Выжила только его сестра-близнец, которую назвали Белла Эсмеральда.

Ранее на Венецианском кинофестивале Кейт Бланшетт появилась в роскошном наряде с цветами от Schiaparelli.