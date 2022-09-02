Кейт Бланшетт вышла на красную дорожку в комбинезоне-вазе от Schiaparelli

Актриса представила в Венеции фильм "Тар", в котором сыграла женщину-дирижера.

53-летняя австралийская актриса Кейт Бланшетт продолжает покорять публику 79-го Венецианского кинофестиваля своими роскошными модными образами. На премьеру фильма "Тар" дива пригла в роскошном наряде от Schiaparelli, и фото с красной дорожки разлетелось по Сети.

Кейт надела черный комбинезон из коллекции от кутюр Fall 2022 из бархата со шнуровкой на спине, расклешенными брюками, с вырезом без бретелек, украшенным множеством ярких цветов. Она дополнила образ скромными черными туфлями на платформе с открытым носком и полным набором украшений Louis Vuitton. Знаменитость выбрала ювелирные изделия из желтого золота из коллекции "B Blossom" – серьги с бриллиантовым паве и подходящее кольцо, а также два кольца с печатками.

Образ для звезды подобрала стилист Элизабет Стюарт, которая успела поработать со многими другими известными звездами, такими как Виола Дэвис, Зои Дойч и Джулия Робертс.

За прическу и макияж Кейт отвечали визажист Мэри Гринвелл и парикмахер Эмун Хьюз.

На 79-м Венецианском международном кинофестивале представлены предстоящие фильмы, а высшие награды "Золотой лев" провозглашены предвестниками следующих премий "Оскар". Церемония 2022 года, организованная Росио Муньосом Моралесом, проходит с 31 августа по 10 сентября, и главные претенденты на награду – фильмы "Блондинка", "Белый шум", "Кости и все такое" и "Не волнуйся, дорогая". В этом году жюри возглавляет Джулианна Мур, к которой присоединятся Мариано Кон, Леонардо ди Костанцо, Одри Диван, Лейла Хатами, Кадзуо Исигуро и Родриго Сорогойен.

Кейт Бланшетт представила фильм "Тар" Тодда Филда, который возвращается к режиссуре спустя 15 лет после своего успеха в "Маленьких детях". Лидия Тар, персонаж, которого играет Бланшетт, является профессиональным дирижером, но также и женщиной, чьи тени подчеркнуты миром, в котором она движется. Для этой роли ей пришлось познакомиться с работой, традиционно приписываемой мужчинам. Это один из самых ожидаемых проектов среди тех, что будут представлены в эти дни на Венецианском кинофестивале, и он затрагивает такие вопросы, как страх перед течением времени, злоупотребление властью или политика отмены.

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