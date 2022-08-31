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Стиль жизни

Роковая Кейт Бланшетт появилась на обложках Vanity Fair трех стран

Кейт Бланшетт, фотосессия, Vanity Fair
Кейт Бланшетт

Актриса появилась на обложках испанского, французского и итальянского сентябрьских номеров журнала.

53-летняя австралийская актриса Кейт Бланшет украсила страницы итальянского, французского и испанского Vanity Fair в преддверии Венецианского кинофестиваля.

"Чтобы отпраздновать Венецианский кинофестиваль, Vanity Fair выходит на прилавки газет с тройным европейским специальным выпуском, посвященным Кейт Бланшетт, художнице, которая представляет фильм "Тар" на конкурсе Венецианского фестиваля", – заявили в редакции издания.

Актриса позировала известному дуэту фотографов Луиджи и Янго. Съемки проходили в Лондоне в начале лета, и каждое издание Vanity Fair в Европе могло выбрать свое изображение австралийской звезды для первой страницы.

на снимках знаменитость предстала в роскошных брендовых нарядах от Maison Margiela, Alexandre Vauthier и Schiaparelli . Особое внимание привлекают ее ансамбли красного цвета.

Кейт возвращается на большой экран в роли главной героини "Тар", нового фильма Тодда Филда, который возвращается к режиссуре спустя 15 лет после своего успеха в "Маленьких детях". Лидия Тар, персонаж, которого играет Бланшетт, является профессиональным дирижером, но также и женщиной, чьи тени подчеркнуты миром, в котором она движется. Для этой роли ей пришлось познакомиться с работой, традиционно приписываемой мужчинам. Это один из самых ожидаемых проектов среди тех, что будут представлены в эти дни на Венецианском кинофестивале, и он затрагивает такие вопросы, как страх перед течением времени, злоупотребление властью или политика отмены.

"Много раз нам нужны были женские примеры, которые заставляли нас верить, что эволюция возможна, что мужская гегемония – сомнительный тотем. В принципе, дирижер должен был быть мужчиной, и в этом случае, может быть, мы бы говорили об этом по-другому. Но тот факт, что она женщина, переводит нас в пространство, из которого мы можем смотреть на проблему более беспристрастно. Искусство должно на годы опережать общество, чтобы мы могли визуализировать цели и представлять другие возможные варианты будущего", – отметила Бланшетт.

Напомним, недавно Кейт появилась на ковровой дорожке в костюме в цветах украинского флага, продемонстрировав свою поддержку государству, которое противостоит российской военной агрессии уже полгода.