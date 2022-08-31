Фатальна Кейт Бланшетт з'явилася на обкладинках Vanity Fair трьох країн

Акторка з'явилася на обкладинках іспанського, французького та італійського вересневих номерів журналу.

53-річна австралійська акторка Кейт Бланшет прикрасила сторінки італійського, французького й іспанського Vanity Fair напередодні Венеціанського кінофестивалю.

"Щоб відсвяткувати Венеціанський кінофестиваль, Vanity Fair виходить на прилавки газет із потрійним європейським спеціальним випуском, присвяченим Кейт Бланшетт, художниці, яка представляє фільм "Тар" на конкурсі Венеціанського фестивалю", — заявили у редакції видання.

Акторка позувала відомому дуету фотографів Луїджі та Янго. Зйомки проходили у Лондоні на початку літа, і кожне видання Vanity Fair у Європі могло вибрати своє зображення австралійської зірки для першої сторінки.

На знімках знаменитість постала в розкішному брендовому вбранні від Maison Margiela, Alexandre Vauthier і Schiaparelli. Особливу увагу привертають її ансамблі червоного кольору.

Кейт повертається на великий екран у ролі головної героїні "Тар", нового фільму Тодда Філда, який повертається до режисури через 15 років після успіху в "Маленьких дітях". Лідія Тар, персонаж, якого грає Бланшетт, є професійним диригентом, а також і жінкою, чиї тіні підкреслені світом, у якому вона рухається. Для цієї ролі їй довелося познайомитися з роботою, яка традиційно приписується чоловікам. Це один із найочікуваніших проєктів серед тих, що будуть представлені у ці дні на Венеціанському кінофестивалі, і він порушує такі питання, як страх перед плином часу, зловживання владою чи політика скасування.

"Багато разів нам потрібні були жіночі приклади, які змушували нас вірити, що еволюція можлива, що чоловіча гегемонія — сумнівний тотем. У принципі, диригент повинен був бути чоловіком, і в цьому випадку, можливо, ми б говорили про це по-іншому. Але той факт, що вона жінка, переводить нас у простір, з якого ми можемо дивитися на проблему більш неупереджено. Мистецтво має на роки випереджати суспільство, щоб ми могли візуалізувати цілі та уявляти інші можливі варіанти майбутнього", — зазначила Бланшетт.

Нагадаємо, нещодавно Кейт з'явилася на килимовій доріжці у костюмі у кольорах українського прапора, продемонструвавши свою підтримку державі, яка протистоїть російській військовій агресії вже пів року.