Кейт Бланшетт з'явилася в костюмі у кольорах українського прапора

Акторка приєдналася до негласного флешмобу серед селебриті, які підтримують українських дизайнерів і Україну загалом.

Австралійська акторка Кейт Бланшетт з'явилася в ефектному синьому костюмі з жовтою смугою. Фото актриси показала голлівудська стилістка Елізабет Стюарт, яка закликала селебриті підтримати Україну оригінальним способом — купувати одяг українських брендів і тих брендів, що підтримують Україну.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Кейт Бланшетт є послом доброї волі ООН із питань біженців і неодноразово висловлювався на знак підтримки України. Раніше голлівудська акторка записала відеозвернення, де закликала жертвувати на користь українців, які постраждали від війни з РФ.

[ + – ] Кейт Бланшетт Фото: Instagram elizabethstewart1

Костюм у кольорах українського прапора — авторство лос-анджелеського бренду Grayscale, який створив капсульну лінійку одягу на підтримку України.

Оригінальне вбрання, як розповіла Елізабет, продадуть на благодійному аукціоні.

Раніше американська кіноакторка Джулія Робертс висловила свою підтримку народу України, з'явившись у сукні українського бренду Overthesea, засновницею якого є Ксенія Крамаренко. Дівчина здобула освіту архітекторки, а шити її навчила бабуся. Вона починала з десятка романтичних суконь, але пізніше сформувався її фірмовий стиль — бохо-шик, який можна застосовувати в повсякденному житті.