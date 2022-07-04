Кейт Бланшетт появилась в костюме цветов украинского флага

Актриса присоединилась к негласному флешмобу среди селебрити, которые поддерживают украинских дизайнеров и Украину в целом

Австралийская киноактриса Кейт Бланшетт появилась в эффектном синем костюме с желтой полосой. Фото актрисы показала голливудская стилистка Элизабет Стюарт, которая призвала селебрити поддержать Украину оригинальным способом – покупать одежду украинских брендов и тех брендов, что поддерживают Украину.

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Кейт Бланшетт является послом доброй воли ООН по вопросам беженцев и неоднократно высказывалась в знак поддержки Украины. Ранее голливудская актриса записала видеообращение, в котором призывала жертвовать в пользу украинцев, пострадавших от войны с РФ.

[ + – ] Кейт Бланшетт Фото: Instagram elizabethstewart1

Костюм в цветах украинского флага – авторства лос-анджелесского бренда Grayscale, который создал капсульную линейку одежды в поддержку Украины.

Оригинальный наряд, как рассказала Элизабет, продадут на благотворительном аукционе.

Ранее американская киноактриса Джулия Робертс выразила свою поддержку народу Украины, появившись в платье украинского бренда Overthesea, основательницей которого является Ксения Крамаренко. Девушка получила образование архитектора, а шить ее научила бабушка. Она начинала с десятка романтичных платьев, но позже сформировался ее фирменный стиль — бохо-шик, применимый в повседневной жизни.