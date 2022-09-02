Кейт Бланшетт вийшла на червону доріжку в комбінезоні-вазі від Schiaparelli

Акторка представила у Венеції фільм "Тар", у якому зіграла жінку-диригента.

53-річна австралійська акторка Кейт Бланшетт продовжує підкорювати публіку 79-го Венеціанського кінофестивалю своїми розкішними модними образами. На прем'єру фільму "Тар" діва пришла в розкішному вбранні від Schiaparelli, і фото з червоної доріжки розлетілося у мережі.

Кейт одягла чорний комбінезон із колекції від кутюр Fall 2022 з оксамиту зі шнурівкою на спині, розкльошеними брюками, з вирізом без бретельок, прикрашеним безліччю яскравих квітів. Вона доповнила образ скромними чорними туфлями на платформі з відкритим носком і повним набором прикрас Louis Vuitton. Знаменитість обрала ювелірні вироби із жовтого золота з колекції "B Blossom" — сережки з діамантовим паве та відповідну каблучку, а також два каблучки з печатками.

Образ для зірки підібрала стилістка Елізабет Стюарт, яка встигла попрацювати з багатьма іншими відомими зірками, такими як Віола Девіс, Зої Дойч та Джулія Робертс.

За зачіску та макіяж Кейт відповідали візажистка Мері Грінвелл і перукар Емун Хьюз.

На 79-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі представлені майбутні фільми, а найвищі нагороди "Золотий лев" проголошені провісниками наступних премій "Оскар". Церемонія 2022 року, організована Росіо Муньосом Моралесом, проходить з 31 серпня по 10 вересня, і головні претенденти на нагороду — фільми "Блондинка", "Білий шум", "Кістки і таке інше" та "Не хвилюйся, дорога". Цьогоріч журі очолює Джуліанна Мур, до якої приєднаються Маріано Кон, Леонардо ді Костанцо, Одрі Діван, Лейла Хатамі, Кадзуо Ісігуро та Родріго Сорогоєн.

Кейт Бланшетт представила фільм "Тар" Тодда Філда, який повертається до режисури через 15 років після успіху в "Маленьких дітях". Лідія Тар, персонаж, якого грає Бланшетт, є професійним диригентом, а також і жінкою, чиї тіні підкреслені світом, у якому вона рухається. Для цієї ролі їй довелося познайомитися з роботою, яка традиційно приписується чоловікам. Це один із найочікуваніших проєктів серед тих, що будуть представлені в ці дні на Венеціанському кінофестивалі, і він порушує такі питання, як страх перед плином часу, зловживання владою і політика скасування.

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