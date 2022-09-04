Пенелопа Крус прошла по красной дорожке Венецианского кинофестиваля в платьях Chanel

Оба образа актрисы: в летнем платье и вечернем наряде, получились исключительными.

48-летняя испанская актриса Пенелопа Крус на красной дорожке Венецианского кинофестиваля продемонстрировала, насколько удачно ее многолетнее сотрудничество с домом моды Chanel. Об этом пишет Deadline.

В Венеции Крус представила последний фильм L'immensità (Безумная) итальянского режиссера Эмануэле Криалезе в котором она исполнила главную роль.

По сюжету, героиня Крус, мать троих детей, пытается справиться с жестоким мужем. События происходят в 1970-х, когда развестись в Италии было почти невозможно. Героиня Пенелопы Крус в итоге оказывается в психиатрической лечебнице.

[ + – ] Пенелопа Крус на Венецианском кинофестивале Фото: Getty Images

На фотоколле актриса появилась в платье-сарафане Chanel из последней круизной коллекции бренда. А говоря о своем новом фильме, Пенелопа сказала, что не считает свою героиню сумасшедшей, а лишь "запертой в своем доме, своем теле и ситуации из которой нет спасения".

А на премьере фильма Пенелопа Крус появилась в еще одном наряде от Chanel: закрытом спереди, но с интригующим разрезом сзади.

Наряд из новой коллекции бренда актриса дополнила бриллиантовыми серьгами и роскошным алмазным колье.

[ + – ] Пенелопа Крус на Венецианском кинофестивале Фото: Getty Images

Напомним, Венецианский кинофестиваль продлится до 10 сентября. И 8 сентября в рамках кинофестиваля пройдет День Украины.

Но открытие 79-го кинофестиваля в Венеции ознаменовалось трендом на "голые" платья. Сразу несколько актрис, даже глава жюри Джулианна Мур, выбрали прозрачные наряды с интригующими вырезами.

Посетила кинофестиваль и девушка Криштиану Роналду. Джорджина Родригес вышла на красную дорожку в сатиновом черном платье и массивных золотых украшениях.