Пенелопа Крус продемонструвала ефектну сукню з глибоким декольте (фото)
Зірка екранів не зраджує своєму улюбленому бренду.
48-річна іспанська акторка Пенелопа Крус вийшла на червону доріжку 79-го Венеційського кінофестивалю у розкішній чорній сукні з глибоким декольте. Про це пише Express.
Зірка "Піратів Карибського моря" 6 вересня 2022 вчергове вийшла до камер популярної кіноподії в Італії. Для виходу знаменитість обрала розкішну чорну довгу сукню від Chanel з вирізом "сердечко" та низом з тисячі клаптиків, що ідеально підкреслило фігуру іспанської знаменитості.
Муза дому Chanel доповнила свій вечірній аутфіт охайним пучком та макіяжем з акцентом на очі. З аксесуарів Пенелопа не використала практично нічого, окрім ніжних сріблястих сережок.
Дружина Хав'єра Бардема відвідала фотокол фільму "On The Fringe" (En los márgenes), у якому акторка виконала одну з головних ролей.
48-річна іспанська зірка екранів майже на всіх офіційних подіях демонструє вбрання від Chanel. Навіть попередні виходи на 79-му Венеційському кінофестивалі були саме у сукнях цього модного бренду.
Нагадаємо, 48-річна Пенелопа Крус продемонструвала ефектну вечірню сукню.
Також Фокус писав про інші виходи Пенелопи Крус на 79-му Венеційському кінофестивалі.