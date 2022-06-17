Пенелопа Крус вийшла у світ в ефектній вечірній сукні (фото)

Знаменитість не зраджує своєму улюбленому бренду.

47-річна іспанська акторка Пенелопа Крус вийшла у світ у неймовірно елегантному образі, що ідеально підійде для червоних доріжок. Про це пише Daily Express.

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Зірка відвідала кінофестиваль "Трайбека" в Нью-Йорку. На публіку 47-річна Пенелопа вийшла в блискучій чорній сукні від Chanel, що повністю оголило її одну руку. Як аксесуари до вечірнього аутфіту знаменитість обрала сяйний чокер, численні каблучки та класичний чорний клатч.

На ногах акторки були чорні босоніжки на високій платформі. Волосся Крус було розпущене, а на обличчі був легкий вечірній макіяж.

[ + – ] Пенелопа Крус у Нью-Йорку

Зазначимо, що 47-річна іспанська акторка не зраджує своєму улюбленому бренду Chanel. Вона часто з'являється на офіційних заходах у нарядах саме цього модного дому. Крус уже демонструвала жовтий костюм, ефектні мінісукні та розкішні вечірні наряди французького бренду.

[ + – ] Пенелопа Крус у Нью-Йорку

Нагадаємо, Пенелопа Крус вийшла у світ з Антоніо Бандерасом. Знамениті актори представили публіці фільм "Офіційний конкурс", у якому зіграли головні ролі.

Також Фокус писав про інший, не менш ефектний образ, Пенелопи Крус від Chanel. Знаменитість приміряла мінісукню бренду.