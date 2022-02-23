Пенелопа Крус з'явилася на червоній доріжці в обіймах Антоніо Бандераса

Актори представили публіці фільм "Офіційний конкурс", у якому грали головні ролі.

Антоніо Бандерас та Пенелопа Крус прийшли разом на прем'єру нового іспаномовного комедійного фільму "Офіційний конкурс" у Мадриді, позуючи фотографам на червоній килимовій доріжці.

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Для заходу акторка обрала розкішну чорно-білу сукню від Chanel з принтом, а образ доповнила ефектними сережками і чорним клатчем. Загалом вона виглядала дуже жіночно та стильно. Антоніо віддав перевагу більш демократичному ансамблю: він одягнув шкіряну куртку та чорні штани. На прем'єрі до них приєднався їхній колега з фільму, аргентинський актор Оскар Мартінес.

Знаменитості із задоволенням позували пресі, посміхалися та обіймалися.

"Офіційний конкурс" – це сатиричний фільм про багатого бізнесмена, який наймає відомого кінорежисера, щоб той допоміг йому зняти успішний фільм. У процесі вони постійно сваряться і не можуть досягти згоди. Щоб їх примирити, продюсер картини, мільйонер із поганою славою, наймає ексцентричну постановницю зі своїми ефективними методами роботи. Останню і зіграла Крус.

[ + – ] Постер фільму "Офіційний конкурс" Фото: Соцсети

За кілька годин до прем'єри фільму Крус разом із колегами відвідала фотокол, де позувала в бузковій мінісукні від Chanel, оскільки є амбасадором бренду вже досить тривалий час.

Раніше Пенелопа знялася у фільмі Педро Альмодовара "Паралельні матері", яка вперше була представлена на 78-му Венеційському кінофестивалі у вересні минулого року. За словами самої Пенелопи, її мати серйозно турбувалася про психічний стан своєї доньки під час зйомок драми.

Критики високо оцінили гру Пенелопи. Вона номінована на "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль". Її чоловік Хав'єр Бардем теж претендує на статуетку за роль у картині "Бути Рікардо". Раніше він отримав премію Гойя.