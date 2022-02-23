Пенелопа Крус появилась на красной дорожке в объятиях Антонио Бандераса

Актеры представили публике фильм "Официальный конкурс", в котором сыграли главные роли.

Антонио Бандерас и Пенелопа Крус пришли вместе на премьеру нового испаноязычного комедийного фильма "Официальный конкурс" в Мадриде, позируя в обнимку фотографам на красной ковровой дорожке.

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Для мероприятия актриса выбрала роскошное черно-белое платье в пол от Chanel с принтом, а образ дополнила эффектными серьгами и черным клатчем. В целом она выглядела очень женственно и стильно. Антонио отдал предпочтение более демократическому ансамблю: он надел кожаную куртку и черные брюки. На премьере к ним присоединился их коллега по фильму, аргентинский актер Оскар Мартинес.

Знаменитости с удовольствием позировали прессе, улыбались и обнимались.

"Официальный конкурс" – это сатирический фильм о богатом бизнесмене, который нанимает известного кинорежиссера, чтобы тот помог ему снять успешный фильм. В процессе они постоянно ссорятся и не могут достичь согласия. Чтобы их примирить, продюсер картины, миллионер с дурной славой, нанимает эксцентричную постановщицу со своими эффективными методами работы. Последнюю и сыграла Крус.

[ + – ] Постер фильма "Официальный конкурс" Фото: Соцсети

За несколько часов до премьеры фильма, Крус вместе с коллегами посетила фотоколл, где позировала в сиреневом мини-платье от Chanel, поскольку является амбасадором бренда уже довольно продолжительное время.

Ранее Пенелопа снялась в фильме Педро Альмодовара "Параллельные матери", которая впервые была представлена на 78-м Венецианском кинофестивале в сентябре прошлого года. По словам самой Пенелопы, ее мама серьезно беспокоилась о психическом состоянии своей дочери во время съемок драмы.

Критики высоко оценили игру Пенелопы. Она номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль". Ее супруг Хавьер Бардем тоже претендует на статуэтку за роль в картине "В роли Рикардо". Ранее он получил премию Гойя.