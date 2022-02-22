47-летняя Пенелопа Крус появилась на публике в эффектном мини-платье Chanel

Платье было представлено в коллекции дома Chanel весна-лето 2022.

Испанская актриса и муза легендарного режиссера Педро Альмодовара Пенелопа Крус, которая смогла сделать блестящую карьеру в Голливуде, произвела фурор новым появлением на публике, посетив фотосессию в мадридском отеле Mandarin Oriental для промо своего последнего испаноязычного фильма – комедии "Официальный конкурс"

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Она предстала перед публикой в фиолетовом твидовое мини-платье с принтом Chanel и черной окантовкой из коллекции весна-лето 2022, которое демонстрировало ее стройные ноги. Для большего эффекта Пенелопа обула черные босоножки на массивной платформе и каблуке, добавившие ей роста. Волосы актрисы были уложены в аккуратную прическу с пробором посередине, а завершали образ несколько ювелирных украшений.

К Крус присоединились коллеги по фильму Антонио Бандерас и Оскар Мартинес.

[ + – ] Пенелопа Крус с Антонио Бандерасом и Оскаром Мартинесом

По сюжету комедии, два известных актера (Бандерас и Мартинес) постоянно ссорятся на съемочной площадке. Чтобы их примирить, продюсер картины, миллионер с дурной славой, нанимает эксцентричную постановщицу со своими эффективными методами работы. Последнюю и сыграла Крус. "Конкурс" был отобран в основную программу последнего Венецианского кинофестиваля.

[ + – ] Трейлер комедии "Официальный конкурс"

Одной из последних работ Пенелопы в кино является драма Педро Альмодовара "Параллельные матери", которая впервые была представлена на 78-м Венецианском кинофестивале в сентябре прошлого года. По словам самой Пенелопы, ее мама серьезно беспокоилась о психическом состоянии своей дочери во время съемок драмы.

Ранее мы писали о том, что Пенелопа появилась на красной дорожке вместе со своим мужем Хавьером Бардемом. Актер получил премию Goya Cinema Awards за лучшую мужскую роль в фильме "Хороший босс".