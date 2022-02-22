47-річна Пенелопа Крус з'явилася на публіці в ефектній мінісукні Chanel

Сукню представили в колекції дому Chanel весна-літо 2022 року.

Іспанська акторка та муза легендарного режисера Педро Альмодовара Пенелопа Крус, яка змогла зробити блискучу кар'єру в Голлівуді, викликала фурор новою появою на публіці, відвідавши фотосесію в мадридському готелі Mandarin Oriental для промо свого останнього іспаномовного фільму — комедії "Офіційний конкурс".

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Вона постала перед публікою у фіолетовій твідовій мінісукні з принтом Chanel і чорною окантовкою з колекції весна-літо 2022, яка демонструвала її стрункі ноги. Для більшого ефекту Пенелопа взула чорні босоніжки на масивній платформі та каблуках, що додали їй росту. Волосся актриси уклали в акуратну зачіску з проділом посередині, а завершувало образ кілька ювелірних прикрас.

До Крус приєдналися колеги з фільму Антоніо Бандерас та Оскар Мартінес.

[ + – ] Пенелопа Крус з Антоніо Бандерасом та Оскаром Мартінесом

За сюжетом комедії, два відомі актори (Бандерас і Мартінес) постійно сваряться на знімальному майданчику. Щоб їх примирити, продюсер картини, мільйонер із поганою славою, наймає ексцентричну постановницю зі своїми ефективними методами роботи. Останню і зіграла Крус. "Конкурс" відібрали в основну програму останнього Венеціанського кінофестивалю.

[ + – ] Трейлер комедії "Офіційний конкурс"

Однією з останніх робіт Пенелопи в кіно є драма Педро Альмодовара "Паралельні матері", яку вперше представили на 78-му Венеціанському кінофестивалі у вересні минулого року. За словами самої Пенелопи, її мати серйозно турбувалася про психічний стан своєї доньки під час зйомок драми.

Раніше ми писали про те, що Пенелопа з'явилася на червоній доріжці разом зі своїм чоловіком Хав'єром Бардемом. Актор отримав премію Goya Cinema Awards за найкращу чоловічу роль у фільмі "Гарний бос".