Пенелопа Крус у розкішній сукні та Хав'єр Бардем з'явилися разом на публіці

Акторка стала свідком тріумфу свого чоловіка, який отримав премію за найкращу чоловічу роль.

47-річна іспанська акторка Пенелопа Крус, яка зробила карколомну кар'єру в Голлівуді, з'явилася на червоній доріжці премії Goya Cinema Awards 2022 у Палаці мистецтв у Валенсії (Іспанія) у супроводі свого чоловіка, 52-річного Хав'єра Бардема.

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Перед камерами фотографів вона позувала у довгій блідо-ліловій сукні від Chanel Couture, розшитій червоними та білими квітами, доповнивши образ сережками та браслетом з дорогоцінним камінням.

Її чоловік вибрав ансамбль у чорному кольорі, починаючи від сорочки та закінчуючи туфлями.

Вечір виявився тріумфальним для актора, якого нагородили за найкращу чоловічу роль у фільмі Фернандо Леона де Араноа "Гарний бос". Жорстока трагікомедія про капіталізм завоювала за вечір шість призів, зокрема премію Гойї за найкращий іспанський фільм. Фільм розповідає історію Basculas Blanco, провінційної компанії, якою управляє Хуліо Бланко, нав'язливий, отруйний маленький бос, який зробить усе задля досягнення своїх цілей. Саме його й зіграв Бардем.

У свої 52 роки Бардем є найтитулованішим іспанським актором в історії та одним із двох лауреатів премії "Оскар". Його 20 разів було номіновано на премію Гойя, що є рекордом.

Пенелопа та Хав'єр вперше познайомилися у 1992 році на зйомках "Шинка, шинка", але справжні почуття між ними спалахнули лише 2007-го на знімальному майданчику фільму Вуді Аллена "Вікі Крістіна Барселона".

[ + – ] Уперше Хав'єр та Пенелопа познайомилися на зйомках фільму "Шинка, шинка" Фото: Instagram/penelopecruzoficial

У довгостроковість цих стосунків ніхто не вірив, і пару навіть запідозрили у розлуці. Тому, коли у 2010 році Хав'єр отримав нагороду на Каннському кінофестивалі та подякував Пенелопі за те, що вона завжди поруч, це стало сенсацією.

Уже невдовзі, 2011-го, у пари народився син Леонардо, а 2013-го акторка подарувала чоловікові доньку Луну. Наразі це одна з найкрасивіших, найміцніших та найуспішніших сімей на кінематографічному Олімпі.

Нагадаємо, Пенелопа розповіла про те, що на цьому етапі життя головним пріоритетом для неї є діти.