Пенелопа Крус позувала для обкладинки глянцю та розповіла про плани на життя

Пенелопа Крус зізналася, що наразі для неї в пріоритеті її діти

47-річна іспанська акторка Пенелопа Крус, яка нещодавно на Венеційському кінофестивалі отримала приз за найкращу жіночу роль у фільмі "Паралельні матері", знялася у фотосесії для журналу Variety і дала інтерв’ю виданню.

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Зокрема Пенелопа поділилася деталями особистого та акторського життя.

Крус зазначає, що, як і багатьох людей, пандемія змусила її переоцінити свій образ життя та роботи. "COVID підштовхнув мене розпочати роботу над документальним фільмом, тому що це був черговий тривожний дзвінок, щоб робити те, що ти хочеш робити в цьому житті, тому що ніколи не знаєш, що буде далі", – зазначає Крус.

Вона зосередилася на створенні та продюсуванні невеликих фільмів, таких як "На краю". Після режисування документального фільму про дитячу лейкемію "Yo soy uno entre cien mil" ("Я один зі ста тисяч") 2016 року Крус готова знову взятися за камеру. Вона каже, що знайшла свою наступну тему, і розповідає, що фільм також буде документальним, але не розкриває інших подробиць.

Проте йти з Голлівуду акторка не поспішає, адже наразі знімається в картині "Код 355" разом з Джессікою Честейн, Діаною Крюгер та іншими зірками.

[ + – ] Пенелопа Крус. Фото: Variety [ + – ] Пенелопа Крус. Фото: Variety

"Моїм пріоритетом наразі є мої діти", — зізнається Пенелопа Крус. "Мені подобається грати, але я не відчуваю потреби робити це постійно. Я була однією з тих людей, які прокидалися серед ночі, щоб відповісти на електронні листи", — зазначає акторка, додаючи, що такий ритм життя їй більше не підходить.

Варто зазначити, що в Пенелопи двоє дітей: 10-річний Лонардо та 8-річна Луна від актора Хав’єра Бардема, з яким вона одружилася у 2010 році.

Нагадаємо, що у фільмі "Паралельні матері" Пенелопа зіграла одиноку мати, дитину якої випадково переплутали з іншою ще в пологовому будинку. Знятися в картині їй запропонував іспанський кінорежисер Педро Альмодовар в розпал пандемії коронавірусу, тому для акторки це стало порятунком і новим подихом життя в "божевільні часи".

Нагадаємо, раніше Пенелопа Крус з'явилася на обкладинці одного з іспанських журналів.

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