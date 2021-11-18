Пенелопа Крус позировала для обложки глянца и рассказала о планах на жизнь

Пенелопа Крус призналась, что сейчас для нее в приоритете ее дети

47-летняя испанская актриса Пенелопа Крус, которая недавно получила приз за лучшую женскую роль в фильме "Параллельные матери" на Венецианском кинофестивале на Венецианском кинофестивале, снялась в фотосессии для журнала Variety и дала развернутое интервью изданию.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В частности, Пенелопа поделилась деталями личной и актерской жизни.

Крус отметила, что, как и многих других людей, пандемия заставила ее пересмотреть свой образ жизни и работы. "COVID сподвиг меня начать работу над документальным фильмом, потому что это был очередной тревожный звонок, чтобы делать то, что ты хочешь делать в этой жизни. Ведь ты никогда не знаешь, что будет дальше", – сказала актриса.

Она сосредоточилась на создании и продюсировании короткого метра, таких как картина "На краю". После работа на фильмом в качестве режиссера документального фильма о детской лейкемии "Yo soy uno entre cien mil" ("Я один из ста тысяч") 2016 года Крус готова снова взяться за камеру. Она говорит, что нашла свою следующую тему и говорит, что фильм также будет документальным, но не раскрывает подробностей.

Уходить из Голливуда актриса не спешит, ведь в настоящее время, она снимается в картине "Код 355" вместе с Джессикой Честейн, Дианой Крюгер и другими звездами.

[ + – ] Пенелопа Крус. Фото: Variety [ + – ] Пенелопа Крус. Фото: Variety

"Моим приоритетом сейчас являются мои дети", — признается Пенелопа Крус. "Мне нравится играть, но я не чувствую необходимости делать это постоянно. Я была одной из тех людей, которые просыпались посреди ночи, чтобы ответить на электронные письма", — отмечает актриса, добавляя, что такой ритм жизни ей больше не подходит.

Стоит отметить, что у Пенелопы двое детей: 10-летний Леонардо и 8-летняя Луна от актера Хавьера Бардема, за которого она вышла замуж в 2010 году.

Напомним, что в фильме "Параллельные матери" Пенелопа сыграла одинокую мать, ребенка которой случайно перепутали с другим еще в роддоме. Сняться в картине ей предложил испанский кинорежиссер Педро Альмодовар в разгар пандемии коронавируса, поэтому для актрисы это стало спасением и новым дыханием жизни в "сумасшедшие времена".

Напомним, ранее Пенелопа Крус появилась на обложке одного из испанских журналов.

Также мы сообщали, что Пенелопа Крус появилась в Испании в модном образе сезона и продемонстрировала, как носить чулки в сетку.