Тренд осени: Пенелопа Крус показала, как носить чулки в сетку
Актриса представила в Мадриде фильм "Параллельные матери" и появилась в самом модном наряде сезона
В Мадриде состоялся фотоколл нового фильма Педро Альмодовара "Параллельные матери". И представлять картину, открывавшую 78-й Венецианский кинофестиваль, пришли кроме режиссера и актрисы, исполнившие главные роли. Звездой вечера стала Пенелопа Крус. Об этом пишет La Prensa Latina.
Пенелопа Крус для мадридского мероприятия выбрала твидовый костюм от Chanel. От классического фасона, придуманного Коко Шанель, его отличала только длина юбки, — Пенелопа выбрала мини, — и приталенный жакет.
А дополнила свой образ актриса, чулками в сеточку, пожалуй, самым спорным трендом. Потому что весьма нелегко выбрать наряд, с которым такие чулки, или колготки будут смотреться элегантно.
Но Пенелопе это удалось, тем более, что к костюму и чулкам в сетку она выбрала туфли и сумку от Chanel, решив не смешивать бренды, а также серьги с бриллиантовыми звездами.
Впрочем, актриса Милена Смит, которая вместе с Крус и Альмодоваром представляла картину, также выбрала модный наряд – изюминкой ансамбля стали цветные сапоги-чулки на платформе – главный тренд сезона осень 2021.
Напомним, мировая премьера фильма " Параллельные матери" состоялась на минувшем Венецианском кинофестивале. За роль матери-одиночки Джанис Пенелопа получила "Золотого льва", как лучшая актриса.
В драме рассказывается о двух женщинах, которые решают стать матерями и с этого момента их жизни проходят параллельно. Они абсолютно разные и по социальному статусу, и по возрасту, но их связывает то, что они обе одиноки не планировали заводить детей.