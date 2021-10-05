Тренд осени: Пенелопа Крус показала, как носить чулки в сетку

Актриса представила в Мадриде фильм "Параллельные матери" и появилась в самом модном наряде сезона

В Мадриде состоялся фотоколл нового фильма Педро Альмодовара "Параллельные матери". И представлять картину, открывавшую 78-й Венецианский кинофестиваль, пришли кроме режиссера и актрисы, исполнившие главные роли. Звездой вечера стала Пенелопа Крус. Об этом пишет La Prensa Latina.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Пенелопа Крус для мадридского мероприятия выбрала твидовый костюм от Chanel. От классического фасона, придуманного Коко Шанель, его отличала только длина юбки, — Пенелопа выбрала мини, — и приталенный жакет.

[ + – ] Пенелопа Крус, Педро Альмодовар и Милена Смит Фото: Getty Images [ + – ] Пенелопа Крус в Chanel и чулках в сетку Фото: Getty Images

А дополнила свой образ актриса, чулками в сеточку, пожалуй, самым спорным трендом. Потому что весьма нелегко выбрать наряд, с которым такие чулки, или колготки будут смотреться элегантно.

Но Пенелопе это удалось, тем более, что к костюму и чулкам в сетку она выбрала туфли и сумку от Chanel, решив не смешивать бренды, а также серьги с бриллиантовыми звездами.

Впрочем, актриса Милена Смит, которая вместе с Крус и Альмодоваром представляла картину, также выбрала модный наряд – изюминкой ансамбля стали цветные сапоги-чулки на платформе – главный тренд сезона осень 2021.

Напомним, мировая премьера фильма " Параллельные матери" состоялась на минувшем Венецианском кинофестивале. За роль матери-одиночки Джанис Пенелопа получила "Золотого льва", как лучшая актриса.

[ + – ] Трейлер фильма "Параллельные матери"

В драме рассказывается о двух женщинах, которые решают стать матерями и с этого момента их жизни проходят параллельно. Они абсолютно разные и по социальному статусу, и по возрасту, но их связывает то, что они обе одиноки не планировали заводить детей.