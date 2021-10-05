Тренд осені: Пенелопа Крус показала, як носити панчохи в сітку

Акторка представила в Мадриді фільм "Паралельні матері" та з'явилася в наймоднішому вбранні сезону.

У Мадриді відбувся фотокол нового фільму Педро Альмодовара "Паралельні матері". І представляти картину, що відкривала 78-й Венеціанський кінофестиваль, прийшли крім режисера й акторки, зірки, які виконали головні ролі. Зіркою вечора стала Пенелопа Крус. Про це пише La Prensa Latina.

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Пенелопа Крус для мадридського заходу вибрала твідовий костюм від Chanel. Від класичного фасону, вигаданого Коко Шанель, його відрізняла тільки довжина спідниці, — Пенелопа вибрала міні, — і приталений жакет.

[ + – ] Пенелопа Крус, Педро Альмодовар та Мілена Сміт Фото: Getty Images [ + – ] Пенелопа Крус у Chanel і панчохах у сітку Фото: Getty Images

А доповнила свій образ акторка панчохами в сіточку, мабуть, найбільш суперечливим трендом. Тому що дуже нелегко вибрати наряд, з яким такі панчохи, або колготки виглядатимуть елегантно.

Але Пенелопі це вдалося, тим паче, що до костюму і панчіх у сітку вона вибрала туфлі та сумку від Chanel, вирішивши не змішувати бренди, а також сережки з діамантовими зірками.

Утім, акторка Мілена Сміт, яка разом із Крус та Альмодоваром представляла картину, також обрала модне вбрання — родзинкою ансамблю стали кольорові чоботи-панчохи на платформі — головний тренд сезону осінь 2021.

Нагадаємо, світова прем'єра фільму "Паралельні матері" відбулася на минулому Венеціанському кінофестивалі. За роль матері-одиночки Джаніс Пенелопа отримала "Золотого лева", як краща акторка.

[ + – ] Трейлер фільму "Паралельні матері"

У драмі розповідається про двох жінок, які вирішують стати матерями і з цього моменту їхні життя проходять паралельно. Вони абсолютно різні і за соціальним статусом, і за віком, але їх пов'язує те, що вони обидві самотні не планували заводити дітей.