Тренд осені: Пенелопа Крус показала, як носити панчохи в сітку
Акторка представила в Мадриді фільм "Паралельні матері" та з'явилася в наймоднішому вбранні сезону.
У Мадриді відбувся фотокол нового фільму Педро Альмодовара "Паралельні матері". І представляти картину, що відкривала 78-й Венеціанський кінофестиваль, прийшли крім режисера й акторки, зірки, які виконали головні ролі. Зіркою вечора стала Пенелопа Крус. Про це пише La Prensa Latina.
Пенелопа Крус для мадридського заходу вибрала твідовий костюм від Chanel. Від класичного фасону, вигаданого Коко Шанель, його відрізняла тільки довжина спідниці, — Пенелопа вибрала міні, — і приталений жакет.
А доповнила свій образ акторка панчохами в сіточку, мабуть, найбільш суперечливим трендом. Тому що дуже нелегко вибрати наряд, з яким такі панчохи, або колготки виглядатимуть елегантно.
Але Пенелопі це вдалося, тим паче, що до костюму і панчіх у сітку вона вибрала туфлі та сумку від Chanel, вирішивши не змішувати бренди, а також сережки з діамантовими зірками.
Утім, акторка Мілена Сміт, яка разом із Крус та Альмодоваром представляла картину, також обрала модне вбрання — родзинкою ансамблю стали кольорові чоботи-панчохи на платформі — головний тренд сезону осінь 2021.
Нагадаємо, світова прем'єра фільму "Паралельні матері" відбулася на минулому Венеціанському кінофестивалі. За роль матері-одиночки Джаніс Пенелопа отримала "Золотого лева", як краща акторка.
У драмі розповідається про двох жінок, які вирішують стати матерями і з цього моменту їхні життя проходять паралельно. Вони абсолютно різні і за соціальним статусом, і за віком, але їх пов'язує те, що вони обидві самотні не планували заводити дітей.