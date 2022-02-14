Пенелопа Крус в роскошном платье и Хавьер Бардем появились вместе на публике

Актриса стала свидетелем триумфа своего мужа, получившего премию за лучшую мужскую роль.

47-летняя испанская актриса Пенелопа Крус, сделавшая головокружительную карьеру в Голливуде, появилась на красной дорожке премии Goya Cinema Awards 2022 во Дворце искусств в Валенсии Испания) в сопровождении своего супруга 52-летнего Хавьера Бардема, сообщает Just Jared.

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Перед камерами фотографов Зои позировала в длинном бледно-лиловом платье от Chanel Couture, расшитом красными и белыми цветами, дополнив образ серьгами и браслетом с драгоценными камнями.

Ее муж выбрал ансамбль в черном цвете, начиная от рубашки и заканчивая туфлями.

Вечер оказался триумфальным для актера, которого наградили за лучшую мужскую роль в фильме Фернандо Леона де Араноа "Хороший босс". Жестокая трагикомедия о капитализме завоевала за вечер шесть призов, в том числе премию Гойи за лучший испанский фильм. Фильм рассказывает историю Basculas Blanco, провинциальной компании, которой управляет Хулио Бланко, навязчивый, ядовитый маленький босс, который сделает все для достижения своих целей. Именно его и сыграл Бардем.

В свои 52 года Бардем является самым титулованным испанским актером в истории и одним из двух лауреатов премии "Оскар". Он 20 раз был номинирован на премию Гойя, что является рекордом.

Пенелопа и Хавьер впервые познакомились в 1992 году на съемках "Ветчина, ветчина", но настоящие чувства между ними вспыхнули только в 2007-м на съемочной площадке фильма Вуди Аллена "Вики Кристина Барселона".

[ + – ] Впервые Хавьер и Пенелопа познакомились на съемках фильма "Ветчина, ветчина" Фото: Instagram/penelopecruzoficial

В долгосрочность этих отношений никто не верил, и пару даже заподозрили в расставании. Поэтому, когда в 2010 году Хавьер получил награду на Каннском кинофестивале и поблагодарил Пенелопу за то, что она всегда рядом, это стало сенсацией.

Уже вскоре, в 2011-м, у пары родился сын Леонардо, а в 2013-м актриса подарила мужу дочь Луну. Сейчас это одна из самых красивых, крепких и успешных семей на кинематографическом Олимпе.

Напомним, Пенелопа рассказала о том, что на данном этапе жизни главным приоритетом для нее являются дети.