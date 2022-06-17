Пенелопа Крус вышла в свет в эффектном вечернем платье (фото)

Знаменитость не изменяет своему любимому бренду.

47-летняя испанская актриса Пенелопа Крус вышла в свет в невероятно элегантном образе, который идеально подойдет для красных дорожек 2022. Об этом пишет Daily Express.

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Звезда посетила кинофестиваль "Трайбека" в Нью-Йорке. На публику 47-летняя Пенелопа вышла в блестящем черном платье от Chanel, полностью обнажившем ее одну руку. В качестве аксессуаров к вечернему аутфиту знаменитость выбрала сияющий чокер, многочисленные кольца и классический черный клатч.

На ногах актрисы были черные босоножки на высокой платформе. Волосы Крус были распущены, а на лице был легкий вечерний макияж.

[ + – ] Пенелопа Крус в Нью-Йорке

Отметим, что 47-летняя испанская актриса долгое время не изменяет своему любимому бренду Chanel. Она часто появляется на официальных мероприятиях в нарядах именно этого модного дома. Крус уже демонстрировала желтый костюм, эффектные мини-платья и роскошные вечерние наряды французского бренда.

[ + – ] Пенелопа Крус в Нью-Йорке

Напомним, Пенелопа Крус вышла в свет с Антонио Бандерасом. Известные актеры представили публике фильм "Официальный конкурс", в котором сыграли главные роли.

Также Фокус писал о другом не менее эффектном образе Пенелопы Крус от Chanel. Знаменитость примеряла мини-платье бренда.