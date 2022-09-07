Пенелопа Крус продемонстрировала эффектное платье с глубоким декольте (фото)

Звезда экранов не изменяет своему любимому бренду.

48-летняя испанская актриса Пенелопа Крус вышла на красную дорожку 79-го Венецианского кинофестиваля в роскошном черном платье с глубоким декольте. Об этом пишет Express.

Звезда "Пиратов Карибского моря" 6 сентября 2022 в очередной раз вышла к камерам популярного кинособытия в Италии. Для выхода знаменитость выбрала роскошное черное длинное платье от Chanel с вырезом "сердечко" и низом из тысячи лоскутов, что идеально подчеркнуло фигуру испанской знаменитости.

Муза дома Chanel дополнила свой вечерний аутфит аккуратным пучком и макияжем с акцентом на глаза. Из аксессуаров Пенелопа не использовала практически ничего, кроме нежных серебристых сережек.

[ + – ] Пенелопа Крус в платье Chanel Фото: Getty Images

Жена Хавьера Бардема посетила фотоколл фильма "On The Fringe" (En los márgenes), в котором актриса исполнила одну из главных ролей.

48-летняя испанская звезда экранов почти на всех официальных событиях демонстрирует наряды от Chanel. Даже предварительные выходы на 79-м Венецианский кинофестиваль были именно в платьях этого модного бренда.

[ + – ] Пенелопа Крус на Венецианском кинофестивале Фото: Getty Images

Напомним, 48-летняя Пенелопа Крус продемонстрировала эффектное вечернее платье.

Также Фокус писал о других выходах Пенелопы Крус на 79-м Венецианском кинофестивале.