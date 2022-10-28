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Стиль жизни

Пенелопа Крус в эффектном мини-костюме посетила мероприятие в Барселоне (фото)

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Фото: Getty Images | Пенелопа Крус

Знаменитость сделала ставку на черно-золотые оттенки.

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48-летняя испанская актриса Пенелопа Крус вышла в свет в блестящем мини-костюме своего любимого бренда. Об этом пишет Yahoo.

Звезда фильмов "Пираты Карибского моря" и "Ванильное небо" посетила фотоколл фильма L'immensita в Барселоне. Для выхода на публику актриса выбрала блестящий эффектный черно-золотой костюм из букле от Chanel.

Короткая юбка с идеальным разрезом подчеркнула подтянутые ноги 48-летней знаменитости. В качестве аксессуаров к вечернему аутфиту Пенелопа Крус выбрала стеганую сумочку от Chanel и массивные золотые кольца. На ногах актрисы были черные босоножки на ремешках.

Волосы легендарной звезды экранов были распущены. Также она сделала акцент на легком нюдовом макияже.

Пенелопа Крус Fullscreen
Пенелопа Крус
Фото: Getty Images

48-летняя Пенелопа Крус практически всегда выходит на публику в образах от Chanel. Будь то премьера ее фильма или интервью. Платья и костюмы знаменитости всегда элегантны и дополняют ее красоту.

Пенелопа Крус в Chanel Fullscreen
Пенелопа Крус в Chanel
Фото: Getty Images

Напомним, Пенелопа Крус демонстрировала образы от Chanel на Венецианском кинофестивале.

Также Фокус писал о черном эффектном платье с глубоким декольте, которое ранее продемонстрировала Пенелопа Крус.