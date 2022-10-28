Пенелопа Крус в эффектном мини-костюме посетила мероприятие в Барселоне (фото)

Знаменитость сделала ставку на черно-золотые оттенки.

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48-летняя испанская актриса Пенелопа Крус вышла в свет в блестящем мини-костюме своего любимого бренда. Об этом пишет Yahoo.

Звезда фильмов "Пираты Карибского моря" и "Ванильное небо" посетила фотоколл фильма L'immensita в Барселоне. Для выхода на публику актриса выбрала блестящий эффектный черно-золотой костюм из букле от Chanel.

Короткая юбка с идеальным разрезом подчеркнула подтянутые ноги 48-летней знаменитости. В качестве аксессуаров к вечернему аутфиту Пенелопа Крус выбрала стеганую сумочку от Chanel и массивные золотые кольца. На ногах актрисы были черные босоножки на ремешках.

Волосы легендарной звезды экранов были распущены. Также она сделала акцент на легком нюдовом макияже.

[ + – ] Пенелопа Крус Фото: Getty Images

48-летняя Пенелопа Крус практически всегда выходит на публику в образах от Chanel. Будь то премьера ее фильма или интервью. Платья и костюмы знаменитости всегда элегантны и дополняют ее красоту.

[ + – ] Пенелопа Крус в Chanel Фото: Getty Images

Напомним, Пенелопа Крус демонстрировала образы от Chanel на Венецианском кинофестивале.

Также Фокус писал о черном эффектном платье с глубоким декольте, которое ранее продемонстрировала Пенелопа Крус.