Знаменитость никогда не перестает удивлять своим внешним видом.

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48-летняя испанская актриса Пенелопа Крус в очередной раз вызвала восторг своим образом, когда появилась на премьерном показе драматического фильма L'Immensita ("Необъятность"), в котором сыграла роль. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда фильма "Пираты Карибского моря" выбрала для светского выхода черное твидовое мини-платье от Chanel, которое прекрасно демонстрировало ее шикарные ноги. Наряд она дополнила серебристо-черным ремнем с гламурной пряжкой.

Также Пенелопа надела капроновые телесные колготки, черные туфли-лодочки на каблуках, а в руке у нее была небольшая круглая сумка на цепочке. Особенно эффектно к этому total look смотрелся макияж с акцентом на глазах, длинные серебряные серьги и прическа с бантом в стиле Брижит Бардо.

Она показывала свою превосходную фигуру со всех сторон, позируя фотографам.

Напомним, Пенелопа Крус вместе с организацией UNICEF хотела привлечь внимание общественности к проблеме голода в странах Африки. Главной причиной недостатка пищи она назвала войну в Украине, однако даже не упомянула Россию, которая и начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года. ﻿

Также Фокус писал о выходе Пенелопы в свет в блестящем мини-костюме своего любимого бренда.