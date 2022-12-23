48-річна Пенелопа Крус з'явилася на обкладинці журналу лише в мереживних шортиках Chanel

У своєму віці акторка дасть фору 20-річним.

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Іспанська акторка та модель Пенелопа Крус продемонструвала своїм шанувальникам, що досі залишається в ідеальній формі, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позує майже оголеною. З одягу на ній — лише шовкові мереживні шортики Chanel. На зображенні Пенелопа стоїть боком, прикриваючи груди руками, а її довге волосся трохи скуйовджене. При цьому фігура знаменитості підтягнута, і на ній немає ні грама зайвої ваги.

Це фото з'явиться на обкладинці номера іспанського журналу Dust.

Фанати акторки не стримувалися у компліментах:

"Як ти досі найкрасивіша жінка у світі?", "Ти абсолютно приголомшлива! І талановита! І надихаєш своєю діяльністю на користь людей, тварин і планети. Зі святом тебе і твою прекрасну сім'ю!", "Боже мій!. Так красиво", "ВАУ, Пенелопа. Нічого собі!"

Стилісткою Пенелопи є Крістіна Ерліх, серед інших відомих клієнтів якої Тіна Фей, Анна Кендрік, Емі Адамс, Марго Роббі, Пріянка Чопра, Брі Ларсон, Лена Данхем, Джулія Луї-Дрейфус, Менді Мур та Тейлор Шиллінг.

Нагадаємо, Крус вкотре викликала захоплення своїм образом, коли з'явилася на прем'єрному показі драматичного фільму L'Immensita ("Неосяжність"), у якому зіграла роль. Вона обрала для світського виходу чорну мінісукню від Chanel, яка чудово демонструвала її шикарні ноги. Вбрання вона доповнила сріблясто-чорним ременем із пряжкою.