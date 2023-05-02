Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид посетили вечеринку Met Gala 2023 (фото)

Оскароносный актер пропустил официальную часть мероприятия, однако прибыл на After Party.

48-летнего американского актера Леонардо Ди Каприо и модель Джиджи Хадид заметили на одной вечеринке. Об этом пишет The Mirror.

Молодая мама и оскароносный актер были замечены, когда прибыли с разницей в несколько минут на ту же вечеринку Met Gala After Party 2023 в понедельник, 1 мая в Нью-Йорке.

Ди Каприо не присутствовал на официальной части Met Gala, но он пришел после мероприятия, чтобы провести ночь со всеми звездами, находившимися на красной дорожке.

Голливудский актер прибыл на After Party в total-black образе – черном пиджаке, брюках и темной кепке, добавив к луку защитную маску.

Тем временем 28-летняя модель палестинского происхождения была в трендовом черном кожаном тренче.

Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид

О предполагаемом романе между звездами стало известно осенью 2022 года. После этого их несколько раз замечали на свиданиях, однако официально они не подтверждали это.

"Джиджи и Лео все еще тусуются и разговаривают, когда им это выходит", — рассказывал источник. "Они оба наслаждаются компанией друг друга и весело проводят время вместе, когда это позволяет их напряженный график".

Напомним, Джиджи Хадид дала забавный совет по поводу свиданий на фоне слухов об отношениях с Леонардо Ди Каприо.

Также Фокус писал о появлении на Met Gala 2023 бывшей девушки Леонардо Ди Каприо.