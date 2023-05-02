Отец Меган Маркл накануне коронации сделал новое скандальное признание о дочери

Томас Маркл считает, что у него осталось не так много времени, чтобы успеть познакомиться с внуками.

Чем меньше времени до коронации короля Чарльза III, тем более скандальных заявлений звучит со всех сторон. Не стал исключением и отец герцогини Сассекской Томас Маркл, который в эфире программы 7NEWS Spotlight снова поднял тему того, что Меган до сих пор не дала ему увидеть внуков: четырехлетнего Арчи и двухлетнюю Лилибет.

По его словам он "открыт для любого разговора", чтобы восстановить свои отношения с герцогиней, которая, как он уверяет, "убила его, а затем оплакивала".

Томас утверждает, что не желает быть похороненным дочерью, которая сама разорвала отношения, раньше времени. Эти слова прозвучали и в новом документальном фильме о нем и сводных братьях и сестрах Меган, который, по их словам, даст им шанс "установить правду" и "изложить свою точку зрения".

Семья раскритиковала герцогиню Сассекскую и поделилась дополнительными личными подробностями о ней. В частности, в Сеть попали несколько детских видеороликов, где юная Меган размахивает бейсбольной битой, прыгает в снегу и ловит рыбу на озере, а также одно из ее выступлений на школьном шоу на сцене на фоне декораций, которые построил ее отец.

Томас Маркл переживает, что после инсульта, который сильно ослабил его, у него осталось не так много времени на общение с внуками.

Ранее Фокус писал, что в прошлом году из-за срочной госпитализации Томас Маркл пропустил празднование Платинового юбилея королевы.