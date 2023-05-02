Кейт Мосс пришла на Met Gala 2023 с дочерью и повторила образ принцессы Дианы

Супермодель и ее дочь выбрали платья в розовой гамме.

49-летняя Кейт Мосс пришла на Met Gala 2023 в компании своей дочки Лилы и была в платье, которое явно отсылало к культовому образу принцессы Дианы. Принцесса единственный раз посетила Met Gala в 1996 году. Об этом пишет Daily Mail.

Кейт Мосс выбрала нежно-розовое платье-комбинацию от Fendi. И этот образ повторял стиль принцессы Дианы из 1996 года.

Наряд Кейт Мосс напоминал платье принцессы Дианы 1996 года

Тогда принцесса первый и последний раз посетила Met Gala. На ней было темно-синее платье-комбинация из дебютной кутюрной коллекции Джона Гальяно для Dior. Королевского шика добавило сапфировое ожерелье. А компанию принцессе составила ее подруга и бывший редактор Harper's Bazaar Элизабет Тилберис. Тогда платье принцессы Дианы вызвало бурный скандал, ведь его называли "откровенным и шокирующим".

Принцесса Диана на Met Gala в 1996 году Фото: Getty Images

Наряд Кейт Мосс в 2023 году смотрелся даже скромно. Она дополнила образ бриллиантовым колье и соответствующим браслетом, а каблуки добавили ей роста.

Лила Мосс также выбрала платье от Fendi, но совсем в другом стиле: с пушистой отделкой и прозрачной вставкой, которая подчеркивала ее талию.

Кейт Мосс и Лила Мосс на Met Gala 2023 Фото: Getty Images

В этом году темой вечера стал дизайнер Карл Лагерфельд и его творчество. Но вечера Met Gala проводятся с 1948 года.

Сейчас они куда более шикарные и эксклюзивные. Ведь, чтобы попасть на гала-вечер, недостаточно просто купить билет, стоимость которого возросла до 50 тысяч долларов. Важно попасть в список, утверждаемый лично Анной Винтур. Вылететь из него также легко, достаточно сделать что-то, что разозлит ее. На вечеринке запрещено делать селфи, и туда не приглашены фотографы. Они могут снимать только красную дорожку. Те кто пытался приоткрыть завесу тайны над вечеринкой Met Gala – больше на нее не попадали.

И только в этом году на Met Gala 2023 была приглашена Пэрис Хилтон. Долгое время светская львица вместе со своей сестрой Ники были персонами нон-грата на главном светском событии Нью-Йорка.

Наряду с главным редактором Vogue Анной Винтур, которая организует и проводит ежегодное мероприятие, гала-концерт MET 2023 вели Пенелопа Крус, Дуа Липа, Микаэла Коэль, а также Роджер Федерер.

Пенелопа Крус, к слову, появилась на вечере в образе испанской невесты. Ее платье было вдохновлено нарядом 1988 года. А Дуа Липа блистала в винтажном свадебном платье из осенней кутюрной коллекции Chanel 1992 года и роскошных бриллиантовых украшениях.