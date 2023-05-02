Дженнифер Лопес и Ирина Шейк. Худшие образы на Met Gala 2023

Оказалось, что тема творчества Карла Лагерфельда для многих селебрити оказалась слишком сложной задачей.

В музее Метрополитен в Нью-Йорке прошел ежегодный звездный бал Met Gala. Темой этого года был дизайнер Карл Лагерфельд и его "линия красоты". Приглашенным рекомендовали вдохновляться всем, что создал "кайзер", а также им самим и его кошечкой Шупетт.

Большинство селебрити пошли самым простым путем: выбрали наряды от модных домов, для которых творил Лагерфельд, оделись в любимой им черно-белой гамме, или выбрали что-то из обширного винтажного наследия.

Некоторые, как Кара Делевинь и Джаред Лето, вдохновились именно последним пунктом, что было очень смелым поступком.

А некоторые, не смотря на все усилия, оказались в списке тех, чьи образы явно не удались. Причем попали туда и явные фавориты прошлых лет. Фокус собрал топ модных провалов Met Gala 2023.

Дженнифер Лопес

Джей Ло вышла на красную дорожку без супруга Бена Аффлека и в неудачном наряде от Ralph Lauren. Образ она дополнила черной шляпкой с вуалью и бархатными перчатками. Но черные полосы на ее груди зрительно сделали певицу укороченной, а весь ее образ странно нелепым.

Платье Дженнифер Лопес изуродовало ее идеальную фигуру Фото: Getty Images

На фоне роскошных образов прошлых лет Дженнифер Лопес выглядела особенно странно.

Ирина Шейк

Модель неоднократно блистала на Met Gala, но только не в 2023 году. Ее платье напоминало свернутое полотенце и мятую штору, а обувь, напоминающая больничные тапочки, явно не добавляла шика. Не исправил ситуацию и бриллиантовый чокер.

Платье Ирины Шейк выглядело, как свернутое полотенце Фото: Getty Images

К тому же, красная дорожка Met Gala 2023 была в этот раз не красной, а белой с синими и красными полосами, так что бледный образ Ирины Шейк полностью потерялся на фоне ковра.

Карди Би

Карди Би решила обратиться к главному цветку бренда Chanel – камелии. И надела платье от китайского дизайнера Чен Пэна. Тот, видимо, понял задачу слишком буквально, так что камелий на платье Карди Би было много и они были огромными.

Карди Би переборщила с камелиями Фото: Getty Images

Слишком явная отсылка к творчеству Лагерфельда, слишком топорное исполнение и Карди Би, которая уже успела неоднократно впечатлить на Met Gala, в этом году оказалась в списке не слишком стильных звезд.

Маргарет Куэлли

Звезда сериала "Уборщица: история матери-одиночки" решилась на короткое платье и выбрала винтажный наряд от Chanel. Но эффектного образа не получилось.

Маргарет Куэлли будто выросла из своего платья Фото: Getty Images

Маргарет выглядела, как школьница, которая уже выросла из своего платья. К тому же, как для Met Gala 2023, где приветствуется эпатажность и смелость, наряд выглядел слишком невзрачным.

Эмбер Валлетта

Супермодель и актриса была одной из немногих, кто вспомнил о страсти Карла Лагерфельда к веерам. Но ее стилист Карла Уэлч создала слишком простое и странное платье с лифом в виде веера.

Эмбер Валлетта выглядела слишком раздетой и слишком нелепой Фото: Getty Images

Оно не украсило Эмбер и не впечатлило модных критиков.

Супруга актера Джереми Стронга

Звезда фильма "Джентльмены" выбрал для красной дорожки Met Gala 2023 достаточно стильный образ с зеленой рубашкой. Но его супруга, психиатр Эмма Уолл выбрала самый странный наряд этого года.

Жена актера Джереми Стронга выглядела ужасно Фото: Getty Images

Платье выглядело, как старая грязная тряпка, которую даже не потрудились погладить. Дизайнера этого наряда также выяснить не удалось. Но Эмма хотя бы получила удовольствие от вечеринки.

Эшли Грэм

Розовый наряд Эшли Грэм с черной отделкой стал одним из самых спорных на Met Gala 2023.

Эшли Грэм не украсило массивное платье Фото: Getty Images

Сама модель сообщила, что платье создал Харрисон Рид, вдохновляясь архивному платью Карла Лагерфельда 1987 года.

"Для меня большая честь носить это потрясающее творение. Я просто чувствую себя такой красивой", — сказала Эшли своим фанатам в соцсетях. Платье, несомненно, вышло эффектным, но слишком массивным и громоздким. Особенно Риду не удался подол платья, который напоминал гранитный постамент. В оригинальном наряде, к слову, его не было.

Оригинальное платье не было таким тяжеловесным

Напомним, ранее Фокус писал о самых откровенных платьях Met Gala 2023. А также о тех, кто рискнул вдохновиться кошкой Шупетт, любимицей Карла Лагерфельда. Джаред Лето в пушистом костюме стал самым популярным парнем на красной дорожке.