76-летняя Шер рассталась с молодым бойфрендом после слухов о помолвке

Шер рассталась со своим молодым бойфрендом Александром "AE" Эдвардсом.

76-летняя американская певица Шер и 37-летний рэпер Александр Эдвардс разорвали отношения "пару недель назад", однако причина их расставания не разглашается. Об этом пишет TMZ.

Бывшая пара вызвала слухи о помолвке в декабре 2022 года, когда Шер была замечена в массивном бриллиантовом кольце стоимостью 250 000 долларов. Певица даже сказала тогда, что хотела бы показать своей покойной матери Джорджии Холт кольцо, которое ей подарил ее бойфренд.

"Проснулась минуту назад и первое о чем подумала, что мне нужно сбегать к маме и показать ей свое кольцо. Она любит бриллианты, — ранее написала Шер в Twitter. — Прежде чем я это поняла, у меня были слезы, но я уверена, что это естественно".

Шер и Александр Эдвардс

Кроме того, источник таблоида утверждает, что Шер и Эдвардс на самом деле никогда не были помолвлены, а пара просто решила "подыграть спекуляциям".

Знаменитая певица не комментировала слухи о расставании в своих социальных сетях.

Впервые о романтических отношениях пары стало известно в ноябре 2022 года после того, как их видели держащимися за руки на свидании в Лос-Анджелесе. В то время они получили много негативной реакции из-за их почти 40-летней разницы в возрасте.

Шер дважды разведена и имеет 53-летнего сына-трансгендера Чаза Боно, от ее покойного бывшего мужа Сонни Боно, который умер в 1998 году в возрасте 62 лет. Сонни получил тяжелые травмы, катаясь на лыжах.

А с 1975 по 1978 год Шер была замужем за покойным певцом Греггом Оллманом, который умер в 2017 году в возрасте 69 лет.

Также Фокус писал, что 76-летняя Шер сообщила, что собирается в мировое турне в конце 2023 года.