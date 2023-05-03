Кайли Дженнер не смогла попасть на афтепати Met Gala в Нью-Йорке: в чем причина

Кайли Дженнер появилась на Met Gala в роскошном ансамбле, однако ей не удалось попасть на афтепати.

25-летняя американская бизнесвумен Кайли Дженнер была замечена около клуба Zero Bond, в котором состоялась вечеринка после гала-вечера Met Gala-2023. Однако, как сообщает PageSix, в клуб звезда "Кардашьян" не попала.

"Ее не пускали, — говорит свидетель. — Они закрыли дверь, потому что внутри было переполнено".

Кайли Дженнер Фото: Getty Images

Другой источник сообщил, что Кайли прибыла после полуночи, чтобы присоединиться к своей сестре Кендалл Дженнер, которая уже была внутри, но более 100 человек были у входа, вызывая "хаотичную сцену". Кайли была желанной VIP-персоной и ждала, когда ее сопроводят на вечеринку через боковую дверь, однако она вышла из машины до того, как организаторы были готовы к ее приезду.

"Она преждевременно вышла из машины, — говорит источник. — Потом она решила пойти домой, потому что не хотела быть на многолюдной вечеринке. Она редко ходит в клубы".

Для звездной вечеринки Кайли выбрала облегающее черное платье-бюстье с открытыми плечами от Хайдера Акерманна. Свой образ Дженнер дополнила черными латексными перчатками, черными туфлями на каблуках и впечатляющими бриллиантовыми серьгами.

Кайли Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

Очевидцы также рассказали, что к клубу приезжали полицейские, которые помогли справиться с толпой и очистить улицу.

Среди тех, кому посчастливилось попасть внутрь, были Жизель Бюндхен, Эмили Ратаковски, Мэри Джей Блайдж, Пэрис Хилтон и дочь Анны Винтур, Би Карроццини.

Ранее Фокус писал, что Кайли Дженнер сожалеет об использовании филлеров для лица.