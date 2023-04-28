Кайли Дженнер сожалеет об использовании филлеров для лица

Звезда "Кардашьян" призналась, что хотела бы не трогать свое лицо с самого начала.

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В новом трейлере третьего сезона сериала Hulu "Кардашьяны" 25-летняя американская бизнес-вумен Кайли Дженнер, кажется, выразила сожаление по поводу того, что изменила свое лицо с помощью инъекций. Об этом пишет PageSix.

"Всем нам просто нужно больше поговорить о стандартах красоты, которые мы устанавливаем", — делится Дженнер со своим сестрам в одной из сцен.

Кайли Дженнер до "уколов красоты" Фото: Getty Images

Затем она говорит, что не хочет, чтобы ее 5-летняя дочь Сторми пошла по ее стопам, когда дело касается косметических процедур.

"Я не хочу, чтобы моя дочь делала то же, что и я", — добавила основательница Kylie Cosmetics.

Затем было показано, как Дженнер разговаривает с лучшей подругой Стасси Караниколау, признавая: "Хотела бы я никогда ничего не трогать с самого начала".

Трейлер третьего сезона сериала Hulu "Кардашьяны"

Ранее в этом месяце Кайли Дженнер стала звездой обложки нового номера HommeGirls, позируя в латексном костюме, и дала откровенное интервью.

"Я думаю, что большое заблуждение обо мне заключается в том, что у меня было столько операций на лице и что я была каким-то неуверенным в себе человеком, а на самом деле это было не так!" — сказала она. — Я наполнила губы, и это было лучшее, что я когда-либо делала. Я не жалею об этом".

Некоторые в социальных сетях поспешили обвинить Дженнер в том, что она сделала больше "уколов красоты", чем утверждает.

"У нас есть глаза, но все в порядке", — написал один пользователь в Twitter.

Напомним, недавно стало известно, что Кайли Дженнер начала встречаться со звездой "Дюны" Тимоти Шаламе. На данный момент они ведут себя непринужденно.

Инсайдер рассказал: "Это не серьезно, но Кайли нравится проводить время с Тимоти и она хочет посмотреть, к чему это идет. Ей весело, потому что это сильно отличается от ее прошлых отношений. Это ново и интересно для Кайли".

Ранее Фокус писал, что Кайли Дженнер рассказала, хочет ли еще детей.