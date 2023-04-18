Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе официально встречаются, — СМИ

Между Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе действительно романтические отношения, однако они не торопятся делать их публичными.

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Источник сообщил Entertainment Tonight, что 25-летняя американская бизнес-вумен Кайли Дженнер и 27-летний актер Тимоти Шаламе официально встречаются, однако на данный момент это несерьезно.

"На данный момент они ведут себя непринужденно. Это не серьезно, но Кайли нравится проводить время с Тимоти и смотреть, к чему все идет. Ей было очень весело, потому что это сильно отличается от ее прошлых отношений. Это ново и захватывающе для Кайли", — сказал источник.

Также отмечается, что, хотя и Дженнер, и Шаламе были на фестивале Coachella, они не были готовы к тому, чтобы публика увидела их вместе.

"Кайли решила, что не хочет обнародовать информацию о Тимоти в прошлые выходные на Coachella, а просто хотела расслабиться и повеселиться со своими друзьями", — сказал инсайдер.

Us Weekly получил аналогичную информацию о романтических отношениях Дженнер и Шаламе в пятницу.

"Кайли встречалась с Тимоти всего пару раз, так что все не так серьезно, — сказал этот источник. Однако ей нравится узнавать его поближе, и она открыта для того, чтобы увидеть, как идут дела. Все очень новое, поэтому трудно сказать, но пока ей нравится то, что она видит".

"Тимоти — настоящий джентльмен и относится к [Кайли] с уважением", — добавил источник. "Он очень обаятельный, он заставляет ее смеяться, и с ним легко разговаривать. Он не похож ни на одного из других парней, с которыми она встречалась раньше, и хотя он может показаться не в ее вкусе, между ними действительно химия".

Также Фокус писал, что машину Кайли Дженнер заметили у дома актера Тимоти Шаламе на фоне слухов об их романе. Черный внедорожник Range Rover американской теледивы накануне был припаркован у имения звезды фильма "Дюна" в Беверли-Хиллз.