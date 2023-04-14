Машину Кайли Дженнер заметили у дома Тимоти Шаламе (фото)

Накануне знаменитостям стали приписывать роман.

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Машину Кайли Дженнер заметили у дома актера Тимоти Шаламе на фоне слухов об их романе. Об этом пишет TMZ.

Черный внедорожник Range Rover американской теледивы накануне был припаркован у имения звезды фильма "Дюна" в Беверли-Хиллз.

Это произошло через несколько недель после начала распространения слухов о предполагаемом романе между Дженнер и Шаламе. Впрочем, никакого официального подтверждения отношений с обеих сторон не было.

Молодая мама и 27-летний актер общались во время Парижской недели моды. Кайли и Тимоти были замечены, общаясь друг с другом на видео, ставшем вирусным в Интернете.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

Как известно, у 25-летней Кайли подрастают двое детей от рэпера Трэвиса Скотта — дочь Сторми и сын Эйр, родившийся в феврале 2022 года.

Тем временем Тимоти Шаламе ранее встречался с дочерью Джонни Деппа Лили Роуз-Депп и дочерью Мадонны Лурдес Леон.

Пока информации о предполагаемом романе Шаламе и Дженнер мало, однако известно, что они должны вместе посетить известный музыкальный фестиваль Коачелла-2023.

Кайли Дженнер и Тимота Шаламе

Напомним, Кайли Дженнер показала своего годовалого сына Эйра.

Также Фокус писал о том, что Кайли Дженнер и ее бывший бойфренд сожалеют о выборе имени для своего сына.