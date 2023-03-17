Кайли Дженнер и Трэвис Скотт сожалеют о выборе имени для своего сына

Сначала мальчика назвали Волком, а затем переименовали Воздухом.

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Американская модель Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт сожалеют о выборе первого имени для своего сына. Об этом пишет TMZ.

Молодая мама и скандальный музыкант готовы юридически изменить имя своего второго ребенка – через год после его рождения.

Звездная пара недавно подала документы с просьбой юридически изменить имя малыша с Вульфа (Волк) Жака Уэбстера на Эйр (Воздух) Уэбстер.

Знаменитости отметили, что "сожалеют о первоначальном выборе имени", и теперь, когда они "имели возможность провести время со своим ребенком, они считают, что имя Эйр Уэбстер лучше ему подходит".

И Дженнер, и Скотт подписали петицию и сейчас ждут, пока суд завершит юридический процесс смены имени.

25-летняя звезда реалити-шоу и 31-летний рэппер объявили в марте 2022 года — через месяц после рождения сына — что изменили ему имя.

"К сведению, нашего сына больше не зовут Вульф", — написала Дженнер в своем Instagram, добавив: "Мы просто не чувствуем, что это он".

Кайли Дженнер с сыном Фото: Instagram @kyliejenner

Однако только в январе 2023 они обнародовали его новое имя вместе с первыми фотографиями лица малыша.

На одном из снимков Дженнер и Эйр позировали для милого зеркального селфи, а на другом годовалый ребенок играл в шапочке и пижаме с гоночным автомобилем.

Сын Кайли Дженнер Фото: Instagram @kyliejenner

Напомним, Кайли Дженнер потеряла почти миллион фолловеров после скандала с Селеной Гомес.

Также Фокус писал о послеродовой депрессии Кайли Дженнер.