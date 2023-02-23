Кайли Дженнер рассказала о "болезненной" послеродовой депрессии

Кайли Дженнер думала, что ее послеродовая депрессия "никогда не пройдет" после рождения двоих детей.

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25-летняя бизнесвумен и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер появилась на мартовской обложке Vanity Fair Italy и рассказала, что дважды пережила послеродовую депрессию.

Модель отметила, что второй раз, после появления ее сына Эир в феврале 2022 года, был "более управляемым", чем ее "очень трудный" первый раз после рождения дочери Сторми в феврале 2018 года.

Кайли посоветовала другим женщинам, которые боролись с теми же эмоциями, "оставаться в этом моменте, даже если он болезненный" и "пережить этот переход, не опасаясь последствий".

"Я бы посоветовала этим женщинам не задумываться над вещами и прожить все эмоции этого момента в полной мере. Я знаю, в такие моменты ты думаешь, что это никогда не пройдет, что твое тело никогда не будет таким, как раньше, что ты никогда не будешь прежним. Но это неправда: гормоны и эмоции на этом этапе намного сильнее и сильнее вас", — добавила Дженнер.

[ + – ] Кайли Дженнер с сыном Фото: Instagram @kyliejenner

В октябре 2022 года в выпуске своего семейного шоу Hulu создательница Kylie Cosmetics рассказала своей сестре Кендалл Дженнер, что плакала три недели сразу после рождения второго ребенка.

"Я лежала в постели и моя голова так сильно болела. Это было действительно тяжело", — сказала она.

[ + – ] Кайли Дженнер и Сторми Фото: kyliejenner

Напомним, Кайли Дженнер отправилась на прогулку со своей 5-летней дочерью Сторми, годовалым сыном Эйром и племянницей Чикаго. Звездную семью заметили в Диснейленде.

Ранее Фокус писал, почему на самом деле разошлись Кайли Дженнер и Трэвис Скотт.