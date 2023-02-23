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Стиль життя

Кайлі Дженнер розповіла про "болісну" післяпологову депресію

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Фото: kyliejenner | Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер думала, що її післяпологова депресія "ніколи не мине" після народження двох дітей.

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25-річна бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер з'явилася на березневій обкладинці Vanity Fair Italy та розповіла, що двічі пережила післяпологову депресію.

Модель зазначила, що другий раз, після появи її сина Ейра у лютому 2022 року, був "більш керованим", ніж її "дуже важкий" перший раз після народження дочки Стормі в лютому 2018 року.

Кайлі порадила іншим жінкам, які боролися з тими самими емоціями, "залишатися в цьому моменті, навіть якщо він болісний" і "пережити цей перехід, не побоюючись наслідків".

"Я порадила б цим жінкам не замислюватися над речами і прожити всі емоції цього моменту повною мірою. Я знаю, в такі моменти ти думаєш, що це ніколи не пройде, що твоє тіло ніколи не буде таким, як раніше, що ти ніколи не будеш колишньою. Але це неправда: гормони й емоції на цьому етапі набагато сильніші й сильніші за вас", — додала Дженнер.

Кайлі Дженнер із сином Fullscreen
Кайлі Дженнер із сином
Фото: Instagram @kyliejenner

У жовтні 2022 року у випуску свого сімейного шоу Hulu творець Kylie Cosmetics розповіла своїй сестрі Кендалл Дженнер, що плакала три тижні відразу після народження другої дитини.

"Я лежала в ліжку і моя голова так сильно боліла. Це було справді важко", — сказала вона.

Кайлі Дженнер і Стормі Fullscreen
Кайлі Дженнер і Стормі
Фото: kyliejenner

Нагадаємо, Кайлі Дженнер вирушила на прогулянку зі своєю 5-річною дочкою Стормі, однорічним сином Ейром і племінницею Чикаго. Зіркову родину помітили у Діснейленді.

Раніше Фокус писав, чому насправді розійшлися Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт.