Кайлі Дженнер уперше вийшла на публіку з однорічним сином (фото)

Зіркова родина відвідала парк розваг у Діснейленді.

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25-річна американська модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер вперше вийшла у світ зі своїм однорічним сином. Про це пише Daily Mail.

Мама двох відправилася на прогулянку зі своєю 5-річною донькою Стормі, однорічним сином Ейром та племінницею Чикаго. Зіркову родину помітили у Діснейленді. Бізнеследі з дітьми катались на атракціонах, їли солодощі та проводили разом час.

Кайлі виглядала стильно навіть під час розслабленої сімейної прогулянки, одягнувшись у розкішну чорну шкіряну куртку. Вона захистилась від каліфорнійських променів парою чорних окулярів, які пасували до її розкішних пасм, що хвилями спадали на її плечі.

[ + – ] Кайлі Дженнер з дітьми

Косметична магнатка підкреслила свої неповторні риси за допомогою сильного макіяжу та приміряла приталений топ, який підкреслив її знамениті вигини.

Зокрема молода мама порадувала своїх понад 380 мільйонів підписників в Instagram декількома кадрами зі своєї подорожі, включаючи відео, на якому однорічний Ейр вперше смакує морозиво.

Спочатку сина Кайлі Дженнер та Тревіса Скотта називали Вовк, перш ніж модель відмовилася від цього імені, а потім через кілька місяців оголосила про новий вибір — Повітря (Ейр).

[ + – ] Кайлі Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

Наразі бізнеследі та американський репер знову розійшлися. Вони виховують двох спільних дітей та підтримують стосунки лише заради спадкоємців.

Нагадаємо, чому насправді розійшлися Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт.

Також Фокус писав про критику стилю Кайлі Дженнер у мережі.